JJ Armas Marcelo presenta el primer tomo de sus memorias en La Investigadora

El escritor grancanario J.J. Armas Marcelo presentará este miércoles, en la Sociedad La Investigadora de Santa Cruz de La Palma, a las 20.00 horas, el primer tomo de sus memorias que lleva por título Ni para el amor ni para el olvido.

En el acto literario Armas Marcelo estará acompañado de Jerónimo Saavedra, Elsa López y Anelio Rodríguez Concepción.

En una entrevista con La Palma Ahora, Armas Marcelo, a la pregunta de si se arrepentía de algún episodio de su vida, respondía: “Ninguno. Desde muy joven, como deportista, como futbolista, estoy acostumbrado a desnudarme en público. El falso pudor, ni siquiera en mi escritura, me parece conveniente en la literatura. Estoy muy contento con ese desnudo integral de mi primer tomo de memorias. He mirado hacia atrás sin ira. Esas memorias no son tan importantes porque las haya escrito yo, sino porque en sus páginas se mueven con intensidad episodios de primera magnitud de nuestras vidas, nuestras literaturas y nuestras políticas, además de una experiencia sensacional al escribirlas”.