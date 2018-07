“La Palma es el lugar ideal para el único festival de cine y astronomía del mundo”

Antonio Herrera dirige en La Palma un festival de estrellas. Su pasión por el cine y la música hizo que creara uno de los eventos más originales y únicos de esta parte del universo. Hace poco más de tres años de su mente nació el Festival Internacional de Cine Astronómico (MICA). Astronomía y cine, dos disciplinas que surgieron para convivir en el séptimo arte y que ya hace más de un siglo Georges Méliès experimentó en su Viaje a la Luna. Y nada como los privilegiados cielos de La Palma para dar forma a la contemplación de películas basadas en las estrellas y el universo. Experimentar el visionado de 2001 una Odisea del Espacio bajo un manto estelar es solo una de esas experiencias que nunca se olvidan en este festival, donde la música se fusiona con el espacio y el cine. Antonio Herrera lucha cada día del año para dar cabida a un sueño que quiere expandirse como una galaxia. En una entrevista con La Palma Ahora da a conocer detalles de MICA. En una época en la que nadie tiene tiempo, MICA se convierte en un portal espacio temporal donde a sus visitantes se les garantiza una experiencia en la que el tiempo se relativiza al son de música espacial y buen cine, un cine que procede de diversos puntos del planeta. Antonio Herrera ha encontrado un nexo para ese cine sideral que siempre sugiere que “estamos más cerca de las estrellas de lo que pensamos”.

-¿Cómo surgió la idea de crear un festival de cine astronómico?

-En la primavera de 2015 me disponía a instalarme en La Palma para vivir en su comarca noroeste, dejando atrás mi isla natal por necesidad de descanso y por buscar aún más naturaleza. Al presentar ante las autoridades locales un proyecto de curso de guion de cine me pidieron que acudiera a una reunión sobre Tiempo Sur, el certamen de cortometrajes organizado en dicha comarca. La noche antes de la reunión, vi en televisión regional un capítulo del programa Hecho en Canarias, en esta ocasión enseñaban el interior del Gran Telescopio Canarias, ubicado precisamente en la cumbre de estos municipios, entonces se me ocurrió la idea de mejorar el certamen existente hacia un festival de cine y astronomía, si es que me preguntaban al respecto, pero en principio sólo contaba con la posibilidad de escribir las notas de prensa sobre la convocatoria. A la mañana siguiente, comprobé en la base de datos del Registro de Marcas y Patentes del Ministerio competente que no existía un festival de estas características, y luego, al personarme en la reunión comarcal me indicaron que yo sería el nuevo director de Tiempo Sur. Fue entonces cuando propuse renombrar el encuentro como Muestra Internacional de Cine Astronómico-Tiempo Sur, o MICA-Tiempo Sur. Actualmente, y después de tres ediciones exitosas, MICA está separada de Tiempo Sur para celebrar su cuarta edición en Fuencaliente de La Palma, un municipio más cercano a la capital y al aeropuerto, y que cuenta con un sinfín de paisajes atractivos, algo muy importante para un festival que celebra el 50% de sus eventos al aire libre en entornos naturales únicos.

-¿La Palma es un lugar idóneo para este tipo de eventos?

-Canarias, y La Palma, y más concretamente Fuencaliente, es precisamente el lugar ideal para este festival debido a la variedad de entornos y paisajes: costa, monte, viñedos, bodegas, faros, volcanes, etc. En este tipo de lugares hemos desarrollado nuestras actividades, y seguiremos haciéndolo en esta nueva fase que arrancará el 30 de agosto en Fuencaliente y acabará el domingo 2 de septiembre en el citado municipio.

-¿Qué peculiaridades tiene este festival que no tengan otros?

-Las peculiaridades básicas del festival son cuatro: una exhaustiva selección de hasta 35 cortometrajes internacionales con algún contenido astronómico y no disponibles en internet ni en televisiones, una sección consistente en conciertos de música psicodélica y espacial al aire libre (este año con Kasa Libre y Llam Street & Music de La Palma, Gaf y la Estrella de la Muerte, Pumuky y Eva Olvido por Tenerife, y Pájaro 1 Pájaro 2 del País Vasco, en nuestro escenario ubicado en el Volcán de San Antonio el sábado 1 de septiembre), sección infantil consistente en tres actividades de lectura de ciencia ficción, proyección de cine y excursión para contemplar estrellas, y por último degustaciones de vinos y quesos de La Palma, observando por telescopios y disfrutando de la música pinchada por Pimienta Selectoras, que son la séptima aportación musical de esta edición. Entre estos cuatro pilares (cine, música, infancia y degustaciones maridadas con telescopios) tenemos exposición de fotografía astronómica, conferencias, proyección documental, y muchas otras sorpresas en los 16 eventos que ofrecerá MICA a lo largo de cuatro intensos días.

-Además del cine, la música es un factor importante en MICA. ¿Por qué?

-La música es un factor muy interesante en MICA porque nos ayuda a despedir la última noche de cada edición con mucha alegría y porque conecta al público con el cosmos a través de las mejores sensaciones sonoras.

-Se trata de un festival itinerante que ha sido invitado a otros encuentros en Chile. ¿Qué importancia tiene esto?

-Nuestra itinerancia se ha debido a que, durante la etapa anterior de tres años en la comarca noroeste de La Palma, debíamos repartirnos por los municipios que la integran; ahora estamos en Fuencaliente y esperamos quedarnos mucho tiempo aquí, además de expandir la sede a un municipio de otra isla. En cuanto a nuestros viajes fuera de Canarias, nos hemos desplazado a Chile al ser invitados por el festival AntofaDocs como únicos representantes en festivales de esto que nosotros llamamos cine astronómico. Para nosotros, las salidas al exterior son de máxima importancia porque nos ayudan a darnos a conocer fuera de Canarias y porque también nos ponen en contacto con nuevo público y con artistas cuya obra o música podría estar presente en MICA en futuras ediciones. Y así ha sucedido: MICA IV proyectará tres películas chilenas (una de ellas de estreno para España) gracias a estos contactos.

-¿Hacia dónde te gustaría que se encaminara el futuro de la muestra de cine astronómico?

-Estamos preparando un crecimiento exponencial del festival en cuanto a recursos, público y artistas participantes, trazando para ello la expansión a otra isla de Canarias, porque la financiación actual por parte de las autoridades insulares de La Palma es muy insuficiente para el único festival del mundo en cine y astronomía, y para una marca atractiva y original como es MICA.