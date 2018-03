Leo Bassi actuará en Los Llanos en el festival ‘Alma de clown’

La Botica Audiovisual, a través de su filial La Botica Eventos, con el patrocinio de la Concejalía de Cultura de Los Llanos de Aridane y la ayuda de CanariasViaja.com trae a Leo Bassi al festival Alma de clown, que se desarrollará en Los Llanos de Aridane del 13 al 15 de abril, indica la organización del evento en una nota de prensa. Añade que también se contará con la presencia del líder de la Asociación Pallasos en Rebeldía, Iván Prado.

En la nota se apunta que, el 13 de abril, en "The best of Leo Bassi repasará lo mejor de su carrera en un espectáculo de aproximadamente una hora y media de duración, en el que que podremos gozar con el heredero de una estirpe de payasos que hizo de la risa un arma pacífica para el cambio social y político”. Se trata de “una recopilación de sus mejores números de los últimos años, verdaderos clásicos, en los que vemos al Bassi más divertido, mordaz y al que más juega y se relaciona con el público, parte principal de su espectáculo”. “Las religiones, la banca, la derecha, el capitalismo...”, añade, “nada se escapa a la crítica de Bassi, al arte que, libre de convenciones, ofrece al público una experiencia apasionante, sensacional, donde la provocación es un lenguaje y no un propósito”.

En la nota, la organización del festival Alma de clown señala que, “además, vuelve Iván Prado, el payaso gallego, que lidera todas las acciones reivindicativas de Pallasos en Rebeldía y que hace apenas unos meses llevaba la risa a los refugiados sirios hacinados a las puertas de Atenas. Vuelve a la Isla dos años después para plantearnos (el 14 y 15 de abril) su curso Payaseando la existencia en el que mediante ejercicios de risoterapia sacará el clown que tienes dentro en una experiencia única e inimaginable”.

Alma de clown se desarrollará del 13 al 15 de abril y será la primera edición de “un festival que desde la organización pretendemos que se consolide y crezca en en el futuro”. Toda la información, venta de entradas para el espectáculo de Leo Bassi e inscripciones al curso de Prado se pueden formalizar en el mail laboticaudiovisual@gmail.com y, desde el lunes 2 de abril, en la Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane.

Programación:

Viernes 13 de abril.

-20.30h Actuación de Leo Bassi con su espectáculo The best of... en el Camilo León. Precio entradas: 10 euros (el 50% de la recaudación será para la Asociación Pallasos en Rebeldía). Las entradas ya están disponibles en el mail laboticaudiovisual@gmail.como también se pueden adquirir en la Concejalía de Cultura de Los Llanos de Aridane a partir del 2 de abril.

Sábado 14 de abril.

De 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.00h curso Iván Prado Payaseando la existencia en la Sala de Danza de la Casa de la Cultura. Preciso: 20 euros, 10 para desempleados y estudiantes presentando carnet. Las inscripciones ya están disponibles en el mail laboticaudiovisual@gmail.com o también se pueden adquirir en la concejalía de Cultura de Los Llanos de Aridane a partir del 2 de abril.

12:20h Charla con Leo Bassi e Iván Prado (entrada libre). En el Salón de actos Casa de la Cultura

Domingo 15 de abril.

De 10.00h a 14.00h Curso de Iván Prado-

19.00h Documental Mashi Trasi que Trasi y coloquio con Iván Prado sobre las acciones de Pallasos en Rebeldía. En el Salón de actos Casa de la Cultura. El documental Mashi, Trasi que Trasi fue rodado por el colectivo Pallasos en Rebeldía en las ciudades de Ramallah y Nablús durante la caravana que realizaron en 2009. Una caravana de payasos que se va a Palestina con la misión de derribar el Muro de la vergüenza con la única fuerza de la Risa. El trabajo obtuvo el Premio del Público del Festival de cine Amal (Festival de Cine Euroárabe).