Once propuestas de música joven hecha en La Palma protagonizan en Garafía el certamen

Carteles de ‘Saperocko’ y 'La Palma Rock'.

Las propuestas musicales hechas en La Palma de un total de once formaciones serán protagonistas el próximo martes, 14 de agosto, en Santo Domingo de Garafía de la séptima edición del encuentro musical Saperocko que organiza el Área de Juventud del Cabildo de La Palma, informa el Cabildo en una nota de prens Concretamente, siete bandas y dos solistas han sido seleccionadas como finalistas para interpretar sus temas: Charlotte, Canela en rama, Allies of pain, Tataifo music, Subtropical, May day, Lady Barbuda, Sex six saxons y Jesús Armas Trio. El evento concluirá con las actuaciones de las bandas invitadas, también palmeras, Ella la Rabia y Gravity.

La plaza Ismael Fernández de la villa norteña acogerá el escenario por el que a partir de las 19:30 horas pasará toda esta música joven como resultado de la selección de bandas y solistas realizada por el área de Juventud, se apunta en la nota. Todas ellas recibirán una ayuda económica. Sobre las tablas, cada formación seleccionada interpretará los temas presentados a la convocatoria durante un máximo de 20 minutos cada una.

La consejera de Juventud del Cabildo, Ascensión Rodríguez, destaca que “ Saperocko es ya, por derecho propio, toda una institución de la música joven en Canarias. Tras abrir un debate con jóvenes de la Isla, hemos dado forma a un encuentro musical que se ha convertido en una plataforma de éxito para la promoción de las bandas jóvenes con mayoría de integrantes de nuestra isla. También hemos reconvertido el formato, descartando su carácter competitivo como concurso o certamen que tenía antaño y lo hemos transformado en un encuentro más integrador en el que lo importante es apelar a la participación y al disfrute de la música hecha en vivo sin que unos grupos o bandas prevalezcan sobre otros”.

Transporte gratuito

El Cabildo de La Palma y Transporte Insular La Palma habilitarán un servicio de guaguas gratuito para aquellas personas que deseen trasladarse hasta Garafía, previa inscripción hasta el día 13 de agosto, en el siguiente formulario (https://goo.gl/pTmeko).

Dos jornadas de música en vivo

Ascensión Rodríguez incide en el hecho de que este año quienes disfruten de la música en vivo de Saperocko tienen una oportunidad única e inédita de disfrutar de dos días consecutivos de actuaciones en la plaza Ismael Fernández de Santo Domingo de Garafía, ya que al día siguiente se celebrará allí el festival La Palma Rock.

“Este año el Área de Juventud ha apostado por desarrollar en un mismo escenario dos eventos musicales distintos, pero que pueden atraer a un mismo tipo de público: el certamen de música joven Saperocko, que se celebra el martes 14, y el festival La Palma Rock que se celebrará al día siguiente, jornada festiva. Para facilitar la afluencia de asistentes, el Cabildo y el Ayuntamiento han acondicionado una zona de acampada a escasos metros del recinto donde tendrán lugar los conciertos”, explica la consejera.

La Palma Rock se celebrará a partir de las 12:30 horas con las actuaciones de reconocidas formaciones palmeras de asentada trayectoria en el género rockero como Syrinxoare, Maldito derrape, Avernessus, Eremiot y La Tripulación y Barbanegra. El fin de fiesta correrá a cargo de Los pinchadiscos del pantano.