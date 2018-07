Redkin abre la última semana de La Palma Festival Internacional de Música

El pianista Sergei Redkin es la próxima estrella en subirse al escenario del Teatro Circo de Marte. Lo hará este martes, 3 de julio, a partir de las 20:30 horas, para abrir la última semana de La Palma Festival Internacional de Música, se informa en nota de prensa.

Este jovencísimo talento se ha convertido a sus 26 años en un prodigio de técnica y expresividad. Al recinto capitalino trae un programa compuesto por Adagio para cuerdas Op.3 de Guillaume Lekeu (1870-1894), el Concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerda en Do menor Op. 35 de Dmitri D. Shostakóvich (1906-1975) y la Noche transfigurada (Verklärte Nacht) Op. 4 de Arnold Schönberg (1874-1951). La música continuará el jueves 5 de julio con Academia de Saint Martin in the Fields Chamber Ensemble, una de las Orquestas de Cámara más prestigiosas del mundo, fundada en 1958 por Sir Neville Marriner.

El viernes será el turno de las voces. La Gala Lírica trae de nuevo a La Palma a Paolo Gavanelli. El barítono italiano, fiel a su cita con La Palma, estará acompañado en el escenario por la fabulosa soprano canaria Elisandra Melián y por el tenor Mauricio Saltarin. La emoción, energía y espectáculo están garantizados de la mano de obras de Donezzeti, Bellini y Verdi.

Cerrará La Palma Festival Internacional de Música el recientemente nombrado “mejor músico del mundo”, el pianista onubense Javier Perianes, otro de esos jóvenes prodigios que, junto al director Lucas Macías y Solistas de la Orquesta de Cámara Reina Sofía, pondrán broche de oro a la edición 2019 de La Palma Festival Internacional de Música. Las entradas para todos los conciertos están disponibles en ewww.acapo.eu, www.entree.es y en la taquilla del Teatro Circo de Marte. La Palma Festival Internacional de Música es posible gracias al trabajo de Acapo, asociación organizadora del evento, junto a entidades públicas, Gobierno de Canarias, las Consejerías de Turismo y Cultura del Cabildo de La Palma, Puertos de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y privadas como la Obra Social La Caixa y Fundación CajaCanarias.