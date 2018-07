El artista Rubén Sánchez presenta ‘On the road’ en la Sala O’Daly

El artista Rubén Sánchez presenta en la sala O´Daly de Santa Cruz de La Palma su muestra On the Road entre el 1 y al 16 de agosto. Se trata de una instantánea del trabajo del artista que toma obras de proyectos paralelos.

El tema central del trabajo más reciente de Rubén Sánchez es las referencias a contenidos propiamente artísticos o de otras disciplinas como la literatura o el cine. Su objetivo es situarse en el contexto cultural e interpretarlo de modo consciente con imágenes que puedan tener una lectura compleja, pero que a la vez resulten estimulantes desde un punto de vista puramente estético.

Para ello se vale de dos recursos técnicos: la pintura y la música. En el aspecto visual se trata de pintura figurativa y realista deudora de autores del silgo XX. La música consiste desde el punto de vista técnico en pequeñas bandas sonoras originales para algunos de los trabajos que el espectador puede escuchar con la ayuda de un código QR.

Otros lugares comunes presentes en su trabajo son lo narrativo de las imágenes, así como el desconcierto o el humor. Su inspiración la encuentra, por ejemplo, en el concepto fotográfico Punctum de Barthes o la pintura de René Magritte.

“Cuando sea viejo y piense en toda mi vida pasada, creo que me sentiré satisfecho de haberla dedicado a perseguir la belleza de este mundo, una belleza única. Y nadie me convencerá de que he perdido el tiempo”, estas palabras del artista Kazuo Ishiguro las suscribe Rubén Sánchez.

La muestra puede ser visitada de lunes a viernes en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas y el sábado de 10.00 a 13.00.