Tarek Ode estrena el documental sobre Elsa López en el TEA de Tenerife

El Tenerife Espacio de las Arte (TEA), centro de arte del Cabildo, acoge este miércoles, a las 20:00 horas, la proyección del documental Inevitable océano, una obra del prestigioso artista Tarek Ode sobre la vida y obra de Elsa López. “Me gustó, me identifiqué con lo que oí, con lo que vi y con lo que me hizo sentir; creo que lo que quería transmitir Tarek a mí me lo transmitió, me sentí bien con ese personaje que él quería presentar ahí, aunque realmente me veo desde fuera, no puedo hacerlo desde dentro, hay muchos sentimientos encontrados cuando te ves a ti misma en la pantalla diciendo cosas que estoy cansada de pensar y de decir, pero me gusta mucho la manera cómo va contando las cosas, cómo va presentando a esa mujer”, manifestó la escritora palmera a este digital cuando se presentó el documental en La Palma en marzo de 2017.

Este trabajo cinematográfico ha supuesto para Tarek Ode “principalmente, conocer en profundidad a una gran artista y, sobre todo, a una bella persona. Ha sido una apuesta desde hace años cuando comenzamos el rodaje de Déjame ser (Finalista en el Eurofilm Festival, selección oficial en el Festival de Cine Iberoamericano de Fenaco de Perú y selección oficial en el Festival de Cine de Autor de Lugo) donde hacíamos un rápido recorrido por la vida y obra de Elsa. Decidí que había que hacer un documental solo de ella, me pareció increíble que a una figura tan relevante aún no se le hubiera hecho algo de estas características”, explicó Ode a La Palma Ahora en enero de 2016.