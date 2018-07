Vargas Llosa: “En los días que pasé en La Palma aprendí más que en todos los otros viajes de mi vida”

El artículo del escritor Vargas Llosa en el diario El País está centrado esta semana a la visita que realizó en días pasados, acompañado de su pareja Isabel Preysler, al Observatorio de Astrofísica del Roque de Los Muchachos invitado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). “Creo que en los dos días apenas que pasé allí (en La Palma) he aprendido más cosas que en todos los otros viajes que he hecho en mi vida. Por ejemplo, que nada se parece tanto a la literatura como la astronomía porque en ambas la imaginación es tan importante como el conocimiento y que, sin aquella, éste no progresaría en absoluto”, asegura. “Los astrónomos que hay en el Observatorio y, en especial, su director, el profesor Rafael Rebolo López, armados de paciencia y sabiduría, dan elocuentes respuestas a todas mis preguntas, que siempre me suscitan nuevas preguntas y, de este modo, la conversación salta la débil frontera que en esta disciplina separa (y a menudo confunde) la física de la metafísica”, comenta.

Respecto a la creación del universo, se pregunta: “¿Pudo ser puro azar, conjunciones y constituciones misteriosas como casualidades, las que, de pronto, en ese universo helado hicieron brotar la vida, aquí, en ese planetita sin luz propia que es el nuestro? ¿Es más o menos convincente que fuera no el azar sino un ser superior, dotado de infinita sabiduría, el que, tal vez aburrido de su eterna soledad, creara esta maravilla tenebrosa que es la historia humana? Las mejores respuestas —las más bellas e imaginativas— a estas preguntas, posiblemente no estén en las estrellas ni en la religión, sino en la literatura”, afirma