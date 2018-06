La pianista que encandila en Youtube actúa en La Palma Festival Internacional de Música

Imagen de Valentina Lisitsa.

Quien diga que la música clásica no puede llegar al gran público a través de las nuevas tecnologías de la comunicación es que, desde luego, no conoce a la pianista ucraniana Valentina Lisitsa, se indica en nota de prensa. La próxima parada de este prodigio que que hoy cuenta con medio millón de suscriptores en su canal de Youtube es La Palma Festival Internacional de Música. Concretamente, interpretará Las Estaciones Op 37b de Piotr Ilich Tchaikovsky y la Sonata para piano número 1 en Re Menor Op. 28 de Sergei Rachmaninoff.

El recital de Lisitsa tendrá lugar el viernes 29 de junio a las 20.30 horas en el Teatro Circo de Marte. La excepcional intérprete nacida en Kiev, y que con sólo cuatro años interpretó su primer concierto, ha confesado en varias entrevistas que su relación con Youtube y con las redes sociales le han permitido “encontrar a su público” y enseñar a estudiantes y jóvenes pianistas que aspiran a ser profesionales.

Sin embargo, Lisitsa tiene claro que se trata de una herramienta que le da visibilidad pero de poco serviría sin la disciplina para el estudio que se autoimpone, al que llega a dedicar hasta diez o doce horas en un día. “Hace un tiempo hice una grabación con obras de Chopin y lo retransmití en vivo para mostrar de qué va esto. No es tan fácil como llegar a la sala, que se enciendan las luces, tú hagas tu parte, la gente te diga ha estado maravilloso y te vayas de vuelta a casa. No, en realidad es trabajo, y lo tocas una vez, y luego haces otra toma y otra, hasta que las manos no pueden más.”, explicó la pianista en una entrevista para www.codalario.com.

Ésa es la receta que ha llevado a Valentina Lisitsa a obtener más casi 9 millones de reproducciones en una interpretación de Rachmaninoff, Prelude in g minor op. 23, u 8 millones en Para Elisda. A ser considerada, en definitiva, la pianista de Youtube. Y esa mezcla de esfuerzo, talento y desempeño digital llevaron a Lisitsa a firmar por el sello Decca Classics y comenzar una carrera que no tiene techo. Las entradas para el concierto de Valentina Lisitsa y el resto de artistas que se dará cita en La Palma Festival Internacional de Música están disponible en www.acapo.eu