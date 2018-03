El arte urbano de Okiman triunfa en una isla rural

Arte urbano en una isla rural. Okiman, nombre artístico del bilbaíno Eriko Carmona, están triunfando en La Palma con sus graffitis, y cuenta con un gran número de seguidores, muchos de ellos niños, aunque reconoce que “también hay gente reacia a los cambios”. “La Isla está a años luz del graffiti, porque este es un arte urbano pero mis creaciones tienen mucha aceptación aquí y me dedico exclusivamente a esta actividad; pinto negocios, casas, habitaciones infantiles, colegios, guarderías y también espacios públicos contratado por instituciones”, señala.

Okiman reside en La Palma desde hace cuatro años, aunque viaja continuamente a otras ciudades para dejar su impronta artística. “Desde que llegué aquí es cuando se ha empezado a ver graffitis por la Isla; me siento muy aceptado, nunca he tenido ningún problemas porque siempre que quiero pintar en un espacio público degradado pido autorización", subraya.

Graffitis de Okiman en las escaleras del barrio de La Montaña, en Los Llanos.

No obstante, precisa,"desde mi punto de vista no creo que sea ofensivo pintar en un espacio público que está degradado, porque siempre se mejorará un poco la imagen de ese lugar".

En la actualidad, Okiman tiene "el monopolio del graffiti en La Palma, aunque de vez en cuando viene Sabotaje al Montaje", dice. "Me gustaría que hubiera más gente para compartir la afición, pero no me importa ser el único", comenta en tono de humor.

Uno de las últimas creaciones que ha realizado para una institución pública, en este caso el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, ha sido una actuación en el barrio de La Montaña, en el marco del proyecto Efimeria. Okiman ha dado vida a las escaleras existentes cerca del Centro Cultural. "Mi estilo es muy alegre, con colores vivos y muchos contrastes; la gente se da cuenta de que se vive mejor con el color", explica.

Okiman expone parte de sus creaciones hasta el próximo 15 de marzo en la Sala O'Daly de Santa Cruz de La Palma, espacio en el que exhibió su obra hace tres años. "Ahora vuelvo con mucho color", asegura.

Los interesados pueden contactar con Okiman a través de su página de Facebook https://www.facebook.com/Kuadrokis/