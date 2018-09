La décima revive en Tijarafe con la Universidad de Verano de La Palma

El curso de la Universidad de Verano de La Palma La décima en la Isla de La Palma, Canarias e Iberoamérica, organizado por el Cabildo Insular de La Palma y el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna en Tijarafe ha finalizado “con brillantez”, se informa en nota de prensa

El curso estuvo dirigido por el profesor de la Facultad de Ciencias-Sección Matemáticas de la Universidad de La Laguna Francisco Javier Díaz Díaz, doctor, recopilador de buena parte de la décima y la poesía popular del sur de Tenerife junto al que actuaron como ponentes el también profesor de la Facultad de Ciencias-Sección Física doctor Justo R. Pérez Cruz, coordinador del proyecto La Palma punto y aparte de recuperación y divulgación de la décima escrita e improvisada y el reconocido verseador e investigador palmero Yapci Bienes, director del taller insular de versadores de La Palma y del proyecto de activación y afianzamiento del arte de los versadores.

Entre los asistentes, aparte de numerosos jóvenes interesados por conocer de cerca el universo de la décima, se encontraba buena parte de los versadores y decimistas palmeros en activo, como Neri Leal, Álvaro Pérez, Cristo Pérez, José Bienes Joseíto, Javier Cabrera, Daniel Cruz y María Nieves Clemente La Garrafona, así como diversos estudiosos y recopiladores del tema de la décima poseedores de archivos particulares de significativo valor.

En las palabras de introducción al curso, el profesor Francisco Javier Díaz habló de su diseño y de cómo iniciativas de este tipo pueden ser un punto de partida para interesantes proyectos de futuro. A continuación, ya entrando en materia, repasó el lugar de la décima dentro de la poesía en habla castellana y destacó las características intrínsecas, tales como su estructura, rima o medida, que la han hecho convertirse en un fenómeno cultural, ligado a la música y a la improvisación, en muchos puntos de Iberoamérica.

A continuación el profesor Justo R. Pérez Cruz desarrolló la evolución de la décima en la Isla de La Palma relacionándola con la de otras islas como La Gomera y Fuerteventura desde los primeros testimonios escritos o de tradición oral situados a finales del siglo XIX y principios del XX hasta la actualidad. Se detallaron episodios significativos narrados en décimas como la emigración a Cuba de principios de siglo, la guerra civil, la emigración clandestina, el volcán de San Juan de 1949 o el temporal de 1957. En la misma se repartió como material del curso la obra de su autoría Notas sobre la décima en la Isla de La Palma a lo largo del siglo XX en la cual se detallan referencias de más de un centenar de autores así como abundante bibliografía.

En la exposición el profesor Pérez Cruz mencionó un avance de las obras en fase edición dentro del proyecto La Palma punto y aparte Selección de Décimas Palmeras, que recoge una selección de décimas históricas de autores de la Isla de La Palma, Décimas de retorno indiano, que recopila décimas representativas de las décimas de origen cubano pero que se han mantenido en la tradición oral de la Isla de La Palma u otras islas y Décimas al Volcán de San Juan recopilando las décimas compuestas en relación con la erupción de 1949, aparte de la obra de algunos autores concretos como la decimista de San Andrés y Sauces Mercedes Abreu.

En la segunda sesión, el profesor Francisco Javier Díaz Díaz comenzó haciendo referencia a la obra de varios decimistas tinerfeños, en particular Antonio Víctor Alberto Alonso Cho Morrocoyo, José González Morales y José González González Pepe Urbano. A continuación realizó una comparativa de la obra del poeta fasniero Pepe Urbano con la de otros decimistas canarios, lo que sirvió también para hacer un repaso de las temáticas tratadas sistemáticamente por la décima y, en general, por la poesía popular. Terminó detallando la evolución de la décima en la Isla de Tenerife, principalmente en el entorno del municipio de Fasnia, y repasando su estado actual en esa isla. Como material del curso se distribuyó entre los alumnos la obra Décimas de Pepe Urbano: Historia viva del pueblo de Fasnia, de la cual él mismo fue coordinador y editor.

En la componente práctica de esta segunda sesión el profesor Justo R. Pérez Cruz explicó las cuatro etapas que en su opinión son necesarias para proponer en un contexto educativo el aprendizaje de la décima y la improvisación, situadas en: 1) leer décimas, 2) cantar décimas, 3) escribir décimas, 4) improvisar décimas, siendo necesario para ello promover la difusión de la obra de los poetas y verseadores antiguos y actuales, la grabación de audios con las tonadas y punteos tradicionales, la edición de las obras que se vayan escribiendo y recopilando y el mantenimiento de la tradición de la improvisación compaginando los grandes festivales de contexto internacional con las pequeñas festividades locales o canturías en bodegas o reuniones de amigos o familiares. En su disertación el profesor Justo R. Pérez extrajo en forma de partitura diversas tonadas representativas, explicando las características musicales de las mismas, un trabajo ya expuesto en el Curso Historia y Cultura de la Décima II celebrado en el municipio de Fasnia en Abril de 2018 y que es el contenido de la publicación Punteos y tonadas tradicionales del punto cubano en la Isla de La Palma en fase de preparación.

En la tercera sesión, el investigador Yapci Bienes hizo una detallada descripción de los procesos de popularización y folklorización de la décima espinela en el territorio iberoamericano. Durante su intervención, ofreció una panorámica de su vasta geografía, ejemplificando observaciones y notas de campo con una cuidada selección de documentos sonoros. A su vez, complementó su recorrido por el mapa de la décima con numerosas referencias bibliográficas que permiten a los asistentes interesados profundizar en el tema. Bienes reflexionó, a modo de colofón, sobre la evolución, los aspectos diferenciadores y comunes, y los influjos mutuos de las prácticas folklorizadas de la décima.

El curso finalizó con un taller de punteos y tonadas tradicionales, coordinado y diseñado por Yapci Bienes. En el mismo participaron los palmeros Cristo Pérez, Daniel Cruz y el propio Yapci Bienes, junto con los cubanos Fernando Murga (Murguita) y Adalberto Alipio. Durante este taller se detallaron diversos estilos particulares como el punteo de Pablo Calambre, Aquilino Torres, Antonio Acosta El Volador o Berto Díaz, así como diversos puntos populares en la isla de Cuba, como el espirituano, el fijo, el cruzado, el vueltabajero y variantes como la tonada Carvajal o la seguidilla. En el apartado de las tonadas, se pudieron oír décimas cantadas con diversas melodías cubanas y varias tonadas canarias, divulgadas didácticamente entre las nuevas generaciones por Yapci Bienes, que, a lo largo la muestra, fue señalando rasgos comunes y diferenciadores del punto cultivado en Canarias y el cultivado en Cuba.

En el broche final todos los verseadores presentes fueron invitados a participar, dando lugar a una singular ronda de décimas en la que como anécdota el alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, que había acudido a clausurar el curso, también se animó a entonar una décima, invitando a todos los presentes a la próxima apertura del Museo de la Décima en el municipio de Tijarafe.

En definitiva un buen episodio de interacción de la Universidad de La Laguna con nuestra tradición y cultura popular que es solo una primera página y un ejemplo como bien señaló Yapci Bienes en la clausura de que el cultivo de la ciencia y el gusto por la cultura popular no solo no están reñidas, sino que son un complemento ideal. En particular, a los participantes a quienes se les había repartido una libreta en blanco como material del curso, se les propuso el reto de traerla llena para dentro de un año. Algunos seguro llenarán más de una.