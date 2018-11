‘La sombra de don Alonso’ marcará “un antes y un después” en el teatro en La Palma

“La Palma siempre ha estado vinculada a las artes escénicas y La sombra de don Alonso marcará la historia cultural de La Palma, habrá un antes y un después en el teatro en la Isla”, ha asegurado el consejero de Cultura del Cabildo, Primitivo Jerónimo, en la presentación de la obra del dramaturgo palmero Antonio Tabares, que se estrenará en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma el próximo 30 de noviembre y se representará en una segunda función el 1 de diciembre. La pieza, añadió, “tiene una historia conmovedora y pasional, con un argumento enormemente atractivo desde el punto de vista de la producción y la escenificación, y con la dirección de Cuco Afonso y la participación de actores y productores fundamentalmente palmeros, su estreno, cuando se escriba la historia de la cultura de La Palma, seguramente aparecerá como uno de esos hechos que van a quedar fijados en la memoria colectiva”, aseguró.

La pieza teatral, que obtuvo en 2005 el Premio Domingo Pérez Minik de la Universidad de La Laguna, está ambientada en los comienzos de la Guerra Civil en La Palma.

Primitivo Jerónimo estuvo acompañado en la rueda de prensa que se celebró en el Cabildo por el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos; la concejal de Cultura, Virginia Espinosa; el director teatral Cuco Afonso y el dramaturgo Antonio Tabares.

Espinosa señaló que para el Ayuntamiento de la capital es “un motivo de orgullo y alegría que una obra de nuestro querido Toni Tabares, uno de los dramaturgos más importantes de Canarias y con mayor proyección en España en autoría teatral, se estrene en el Teatro Circo de Marte, es como un regalo que vamos a tener en Navidades”.

El alcalde de la capital destacó que La sombra de don Alonso es “una obra histórica” y recordó que “hace menos de 100 años esta sombra pululaba todavía por nuestra isla”. Reconoció “el talento palmero que hay sobre las tablas de todas las edades y que el próximo viernes y sábado van a exponer parte de nuestra historia”. La obra, subrayó, “hace reflexionar y está de actualidad”. “La pieza nos va a llegar al corazón, es parte de nuestra historia y va a remover muchísimo”. “Está muy de actualidad la situación que se dio en La Palma durante la Semana Roja y los 40 años de dictadura, y creo que debemos de reflexionar”, comentó.

Cuco Afonso reconoció que siente “presión por el estreno” y “mucha responsabilidad” por las expectativas que se han creado. “Es un trabajo muy profesional, con unos actores entregados, un trabajo duro”, apuntó, y destacó que se trata de una obra “con una historia muy bien escrita”. “Más que de la Guerra Civil, se trata de la historia de un personaje que quiso estar entre dos Españas y no pudo”, aclaró. Alonso Pérez Díaz “asistió a la descomposición de una sociedad”, explicó. “Cuando ganan los perversos e intransigentes, el vecino amable se convierte en una persona capaz de matar; así se comportan los seres humanos en posiciones extremas, y eso puede ocurrir en cualquier momento, es un tema universal”, advirtió.

Antonio Tabares no ocultó que está “nervioso” con el estreno y afirmó que “es en el que más me he implicado”. “La obra la escribí con 25 años y entonces no sabía qué era escribir teatro”. “Fue una catarsis particular, la necesidad de contar una historia familiar que era mi propia historia”, relató. “Alonso Pérez Díaz es un hombre al que hay que reivindicar, más allá de sus ideas políticas, por su sentido de país”, enfatizó el dramaturgo palmero, quien se muestra emocionado “por el grupo humano que se ha creado en torno al montaje”. “Si se consigue crear un grupo semiprofesional de teatro en La Palma doy por bien empleadas las horas que dediqué a escribir ese texto hace 20 años en Madrid”.