El Cabildo de La Palma reafirma su apoyo a Rosanna Simón y Samuel García

La consejera de Deportes del Cabildo de La Palma, Ascensión Rodríguez, ha recibido este viernes a los deportistas palmeros Samuel García y Rosanna Simón, una visita en la que se ha querido reafirmar el apoyo de la primera Corporación al deporte de élite palmero de cara al inicio de la nueva temporada, se indica en una nota de prensa de la institución insular.

Para la taekwondista Rosanna Simón, que se desplaza la próxima semana a Barcelona para retomar los entrenamientos y empezar la pretemporada, se trata de un año importante al ser previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y también “inesperado”, ya que competirá por primera vez en peso medio, en lugar de peso pesado.

“Este año hago un cambio inesperado ya que aunque siempre he competido en peso pesado, por temas de condición física he ido bajando de peso y voy a probar a competir en peso medio. Espero que salga todo bien y pueda participar en el Campeonato del Mundo que es lo que mayor ilusión me hace”, señala.

Por su parte, el atleta Samuel García, reciente medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Atletismo de Berlín en el relevo 4x400 metros, reitera la importancia de este año al ser previo al Mundial y al haber cambiado el sistema de clasificación, que ahora otorga puntos por la asistencia a mítines, por lo que su objetivo es el de clasificarse para el Mundial y hacer un buen papel.

“Además, entramos en los últimos dos años hacia los Juegos Olímpicos de Tokio y necesito estar allí. Los Juegos me deben una sorpresa y esa sería estar en Tokio. Ese es el objetivo a medio plazo que tengo en mente”, finaliza.