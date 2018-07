Ismael Ventura quiere el doblete en la Transvulcania Bike

Ismael Ventura no se va a perder la Transvulcania Bike, se indica en una nota de prensa de la organización del evento deportivo. El corredor catalán, vencedor el año pasado en la distancia larga de la primera edición de la prueba ciclista de la Isla Bonita cumplimenta la mitad de su temporada con un objetivo fijado para finales de la misma, renovar su condición de ganador de la Transvulcania Bike.

“Ese doblete”, se añade en la nota, “se ha convertido en una de las prioridades de un hombre que está completando una temporada muy regular pese a los poblemas de alergia que le aparecen cada primavera”.

“Me está yendo muy bien, el principio del año ha estado muy bien en las carreras por etapas, fui cuarto en Costa Blanca Bike Race, entre los diez primeros en Lanzarote y luego he estado corriendo en el UCI Marathon Series, que es la Copa del Mundo de Bike Marathon donde he hecho un sexto puesto en Francia, fui segundo en Brasil y más o menos he ido cumpliendo los objetivos en las carreras importantes”, señala Ventura que espera que el paso de la primavera le sirva para “remontar hacia mi mejor forma y centrarme en esta segunda parte del año que normalmente se me da bastante bien”.

Físicamente “anda a buen nivel, competitivamente también”, se apunta en la nota. “Planifico la temporada para empezar muy fuerte y acabar igual, de ahora hasta octubre es la parte del año en la que mejor me va”, reconoce un Ventura que tiene los mejores recuerdos de su primer paso por la Transvulcania Bike. “Fue espectacular ganar allí”, reconocía el rider catalán que admitía que “la semana anterior a la carrera había sido campeón de España de Bike Marathon y venía en un estado de forma muy bueno”, algo que se unió a su atracción natural por las Islas Canarias “un lugar que me encanta, un sitio donde por suerte compito bastante”.

“Este año ya he estado varias veces allí y es todo tan diferente, el tipo de terreno, la gente, las carreras, los desniveles, los paisajes, es tan diferente a las carreras que hago habitualmente que a mí me encanta la zona, ya sea para ir a entrenar o para ir a competir, son lugares impresionantes para el mountain bike”, explica Ventura antes de asegurar que “en La Palma hay un terreno en el que se pueden hacer muy famosos haciendo carreras de este tipo porque lo tienen todo para organizar carreras de primer nivel y atractivas para todo tipo de gente”.

“Para mí fue una victoria muy importante por ser la primera edición y porque solamente el nombre de Transvulcania, de ser una carrera heredera de la prueba de trail running, impresiona siempre bastante. Es un nombre con el que la Transvulcania Bike se puede ir haciendo un hueco poco a poco en el calendario”, indica el deportista catalán que quedó enamorado de una prueba “espectacular” en un entorno que para Ventura “fue una sorpresa”.

“La Palma era una de las islas en las que menos había estado y para mí fue una grata sorpresa, estar en el mar y ver la montaña ahí mismo y luego el terreno tenía mucha exigencia, había zonas polvorientas, con roca, había un poco de todo, a nivel físico es duro porque los desniveles son muy grandes y la prueba es dura, fue una carrera que me gustó mucho igual porque al venir de fuera no estoy acostumbrado a parajes tan bonitos y tan diferentes”, resume Ventura que no se atreve a señalar a ningún rival en especial para pelear por el triunfo en la Transvulcania Bike “porque cada mes varían los rivales y en España hay ahora mismo un gran nivel y muchísimos corredores que están delante en pruebas internacionales”.

Ventura guarda los mejores recuerdos de su primera experiencia en la prueba de la Isla Bonita. “Pasé algunos días más aparte de los de la carrera, estuve descubriendo la Isla gracias a la gente local y más que la carrera en sí, que ya es motivo suficiente para ir, a la gente me pregunta les digo que vayan con tiempo antes o después para disfrutar del entorno, de la Isla, porque es un viaje que vale la pena tomárselo con calma y aprovechar el tiempo lo máximo posible no sólo por la bicicleta sino también por la visita turística a un sitio tan peculiar y tan bonito como es la isla de La Palma”.

“Para nosotros es un auténtico placer poder tener de nuevo en la Transvulcania Bike a un deportista tan laureado como Ismael Ventura no sólo por su condición de vigente campeón de la prueba larga sino también por las ganas que tiene de volver a venir a La Palma, una Isla de la que habla maravillas”, confiesa la consejera de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, Ascensión Rodríguez, que muestra su satisfacción “por volver a tener en nuestra prueba a un corredor que vendrá a darlo todo por poder repetir su experiencia de 2017”.