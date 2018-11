El palmero Marcos Adrián Pérez se adjudica el Open de Otoño CajaCanarias de Ajedrez 2018

El Centro de Ajedrez CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife acogió el pasado miércoles la novena y definitiva ronda del Open de Otoño 2018, donde se certificó el triunfo final del Maestro FIDE Marcos Adrián Pérez, informa la Fundación CajaCanarias en una nota de prensa. De este modo, añade, “el joven ajedrecista palmero dio la sorpresa, tras superar en la clasificación final al favorito para obtener la victoria en la presente edición, el Maestro Internacional Adalberto Villavicencio, que finalizó en tercera posición”.

Al jugador originario de Puntallana, señala, “le bastó finalizar en tablas su última partida, con piezas blancas, ante el ajedrecista alemán Oliver Kraus, dado que sus inmediatos perseguidores obtuvieron idéntico resultado en la novena jornada”. Así, “el también Maestro FIDE palmero Alberto Hernández no pudo superar en la segunda mesa de juego a Carlos José Martínez, mientras que Villavicencio se vio obligado también a acordar tablas con Sergio Hernández, ganador del reciente Torneo de Verano CajaCanarias”.

En la edición 2018 del Open de Otoño CajaCanarias de Ajedrez, que contó con la participación de 38 jugadores, el palmarés por edades lo ocuparon Deniman Mamani, Kilian Díaz y Oumar Oudeh, mejores jugadores en las categorías sub 16, sub 14 y sub 12, respectivamente.