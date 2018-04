La Palma triunfa en el Campeonato de Ajedrez de Canarias de Edades

Los representantes de La Palma en el Campeonato de Ajedrez de Canarias de Edades Ángel Luis Cubas Cabrera, Gabriela Rodríguez Santaella y Natalia Otero Campos se proclamaron este domingo, 29 de abril, campeones en las categorías Sub 16, y Sub 8 y Sub 10 femeninas, informa Ajedrez La Palma. La competición se celebró en el Hotel Turqueza del Puerto de la Cruz y participaron 162 ajedrecistas de todo el Archipiélago, 31 de La Palma.

Ajedrez La Palma indica asimismo que Carmen Hernández Capote, en Sub 14; Javier Hernández Camacho, en Sub 10, y Sofía Otero Campos, en Sub 12, lograron el subcampeonato de Canarias, mientras que Andrea Díaz Martín ocupó la tercera plaza en la categoría sub 10, “en lo que fue una gran muestra de los grandes resultados que obtiene la base palmera en citas importantes del calendario deportivo”.

Los ajedrecistas estuvieron acompañados, en la parte técnica, por Isidro Cruz, Gustavo de la Cruz y Jair Batista.

Ajedrez La Palma destaca el “el gran éxito de los jugadores del club Isla Bonita de Los Llanos de Aridane, que con 6 medallas demuestra nuevamente el poder de este colectivo de ajedrecistas, que entrena Isidro Cruz, y donde en los últimos años son la gran fuerza del ajedrez de nuestra Isla”.

La entrega de premios corrió a cargo del presidente de la Federación Canaria de Ajedrez, José Carlos Martín, acompañado por el presidente de la Federación tinerfeña de Ajedrez, Roberto Castillo, y la Concejal de Turismo del Puerto de la Cruz, Dimple Melwani.

Desde Ajedrez La Palma agradecen “el esfuerzo de las instituciones como el Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos y clubes de la Isla, que se implican en lograr que nuestros niños puedan competir en el exterior, y especial a los padres y madres que cada año nos ayudan, colaboran y miman”.