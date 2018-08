Pedro Rodríguez quiere ofrecer su mejor versión en la Transvulcania Bike

Una temporada de máxima exigencia y una prueba en el objetivo. Pedro Rodríguez Mesa, tercero el año pasado en la K75 de la Transvulcania Bike, ha cumplido en la primera parte de su dura campaña deportiva y espera llegar en su mejor estado de forma a la prueba del 29 de septiembre donde quiere luchar por subir a lo más alto del cajón. Su experiencia del año pasado y su conocimiento del recorrido son algunas de sus bazas para no renunciar a nada en la Transvulcania Bike, se informa en nota de prensa.

Su año no ha estado nada mal, mostrando un gran rendimiento en pruebas UCI del nivel de la 4 Stage La Santa, Andalucía Bike Race o La Rioja BIke Race antes de un parón obligatorio, por motivos profesionales, en el mes de julio, tiempo que ha aprovechado para descansar las piernas. “La temporada ha sido bastante larga, han sido alrededor de 35 días de competición hasta junio y he conseguido algunas victorias y podios que me animan a seguir compitiendo a este nivel”, aseguraba el bravo deportista palmero que se encuentra ahora en un momento de la temporada clave para la recta final. “Estoy haciendo base y preparación específica para septiembre y octubre, por lo que aún estoy lejos de mi mejor punto de forma, pero creo que para mediados de septiembre estaré a tope”, señalaba.

En 2017 se encontró por primera vez con la Transvulcania Bike, aunque no con un recorrido que conoce como la palma de su mano. “Estuve trabajando intensamente en el recorrido durante la semana previa y no llegué muy descansado, pero tenía la motivación de correr en casa y conocer el recorrido”, explicaba Rodríguez que este año tiene claro su objetivo: “Espero luchar por el primer puesto y me estoy preparando para ello”.

En la edición inaugural de la Transvulcania Bike, el ciclista local no encontró la suerte suficiente para pelear hasta el final por el primer puesto. “Tuve un pinchazo cuando iba junto al ganador, Ismael Ventura, y perdí casi todas las opciones al podio si no hubiera sido por mi compañero de equipo, por aquel entonces, Javier Ramos, que se paró a ayudarme”, relataba Rodríguez, que recordaba que después le tocó “empujar muy fuerte para tratar de recuperar la distancia perdida y el final se me hizo muy duro. Este año espero hilar fino para no tener ningún problema mecánico y el recuerdo que tengo de la prueba es la base con la cual estamos trabajando para cada carrera y la que nos hace mejorar para no cometer errores”.

Rodríguez Mesa admitía que todavía no sabía “qué corredores serán los más fuertes” en la línea de salida de la K75, pero estaba seguro de que “habrá bastante nivel y eso me motiva aún más”. “Este será un año muy positivo para la prueba, queremos dar un salto de calidad y necesitamos todo el apoyo de los corredores para hacer una carrera aún mejor porque el recorrido y los parajes por donde transcurre la prueba son muy especiales y la Isla en sí es muy especial para disfrutar del mountain bike”, señalaba el deportista palmero que quiere ser profeta en su tierra.

“Una prueba como la Transvulcania Bike no se podría disputar sin la presencia de los mejores especialistas canarios de la bicicleta de montaña y Pedro Rodríguez Mesa es uno de ellos”, señalaba la consejera de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, Ascensión Rodríguez, que reconocía que “la Transvulcania Bike, como La Palma en general, tiene varios patrimonios que son los deportistas, el público, la gente que se vuelca en ayudar y apoyar los eventos deportivos y la Isla, que cuenta con unas posibilidades inmejorables para la práctica de los deportes de aire libre”.