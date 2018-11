El velocista palmero Samuel García regresa al Club de Atletismo Tenerife CajaCanarias

El Club de Atletismo Tenerife CajaCanarias ha presentado este martes, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, su proyecto deportivo de cara a la temporada 2018/2019. Desde su fundación, en el año 2006, el conjunto canario ha desarrollado su actividad atendiendo a dos premisas fundamentales: fomentar el desarrollo de esta disciplina en el Archipiélago y servir de eficaz termómetro para evaluar, curso tras curso, la salud del atletismo regional, pretendiendo servir de cauce deportivo para los atletas más destacados del conjunto de las islas, se informa en nota de prensa.

Acompañado por la directora de la Fundación CajaCanarias, Natalia Aznárez, el presidente del Tenerife CajaCanarias, Héctor González, confirmó que el principal objetivo deportivo para el próximo ejercicio supone continuar consolidando la presencia de las dos secciones del club en la máxima división del atletismo nacional. En ese sentido, cabe recordar que el conjunto masculino ha participado, de manera ininterrumpida, en División de Honor nacional desde el año 2009, mientras que las féminas retornaron al selecto club de las 16 mejores escuadras del país en 2013, tras su brillante ascenso en Burgos. Natalia Aznárez, por su parte, destacó que “el Tenerife CajaCanarias es un proyecto muy querido para nuestra entidad y de enorme importancia, ya que desarrolla algunas de nuestras principales líneas fundacionales: formar deportistas que aman el deporte para construir una sociedad mejor y más sana”.

Con ambas plantillas conformadas únicamente por atletas nacidos o residentes en el archipiélago, el Tenerife CajaCanarias continuará apostando por la formación y tecnificación deportiva para asegurar su continuidad en la élite del atletismo español, a través de su actividad desde la escuela ABC (Atletismo Base CajaCanarias), así como mediante la labor asociativa junto a diferentes conjuntos de las islas.

Regreso de Samuel García y renovaciones

Para afrontar con garantías los retos que se presentan de cara a la temporada 2018/2019, el Tenerife CajaCanarias contará, un año más, con la presencia de los atletas internacionales canarios en sus filas, como es el caso de Simón Siverio, Naná Jacob, Jonay Jordán, Yanira Soto o Sheila Cubas, a los que se suma el retorno del velocista palmero Samuel García, medalla de bronce con el equipo nacional de relevos 4x400 en el reciente Campeonato de Europa absoluto, junto a su compañero en el Tenerife CajaCanarias, Darwin Echeverry.

A esta nómina de deportistas que conforman una generación dorada del atletismo canario hay que sumar la continuidad de otros tantos jóvenes valores que, en las últimas fechas, ya suman convocatorias internacionales en sus respectivas edades, así como resultados de mérito con la primera plantilla blanquiazul. Al nombre propio de Paola Sarabia, habitual de la selección española en las diferentes categorías, hay que añadir la presencia y progresión en los diferentes combinados nacionales de David Jorge, Jesús David Delgado, Karina Díaz o Guillermo García Echandi.

En el acto de presentación intervinieron los atletas Samuel García, Tere Linares, Jonay Jordán y Valentina Marzari. El velocista palmero destacó la alegría que le supone “volver a casa, a la que siempre fue mi casa. Tras dos años fuera, que me permitió salir de mi zona de confort y disputar, entre otras competiciones, la Copa de Europa de clubes, creo que no hay mejor sitio que junto a mis compañeros del Tenerife CajaCanarias para seguir obteniendo grandes resultados colectivos y preparar mi principal reto personal: Acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”.

Tere Linares, atleta que forma parte del Tenerife CajaCanarias desde su fundación, reconoce que “es un orgullo sentir que mi trayectoria supone una referencia para las nuevas generaciones. Modestamente, ser un espejo en el que se miren compañeras que están comenzando trayectorias deportivas muy ilusionantes me llena de orgullo”. La capitana de la plantilla femenina, Valentina Marzari, ahondó en la importancia de “ser un equipo que es también una familia, lo que nos permite en todas las competiciones obtener resultados, tanto individuales como colectivos, por encima de lo que indican a priori los estadillos”.

Para finalizar, el decatleta internacional Jonay Jordán auguró “una campaña cargada de alegrías para el Tenerife CajaCanarias. Debemos ser ambiciosos y aspirar a volver a estar compitiendo entre los ocho mejores equipos, así como regresar a la Copa del Rey que, personalmente, es un torneo que me hace especial ilusión vivir, ya que por compromisos con la selección no he podido asistir en las anteriores ediciones en que el club ha tomado parte”.