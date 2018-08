Santi Concepción Jr viaja a Toledo para una nueva cita del Campeonato de España

Santi Concepción Jr disputará este fin de semana la séptima y octava carrera del Campeonato de España de Karting en su categoría Junior. El piloto de la isla de La Palma, de nuevo junto al equipo DPK Racing, aspira a entrar entre los 15 primeros de la clasificación final, se informa en nota de prensa.

Después de la más que positiva experiencia en el Campeonato de Europa celebrado hace un mes en el Circuito de Essay (Francia), Santi Concepción Jr. retorna al certamen nacional. Para ello, el piloto de la isla de La Palma viajará este fin de semana al Circuito Correcaminos en Recas, Toledo. Allí se disputará, con aproximadamente unos 40 pilotos en su categoría, la séptima y octava carrera de un animado Campeonato de España de Karting Junior.

“Este fin de semana estuvimos en Toledo para celebrar unos entrenamientos libres y acabamos muy satisfechos”, destacó Santi Jr. “Esta toma de contacto era importante para volver a recuperar el feeling y sobre todo para tener el contacto con la pista antes de una prueba que seguramente volverá a ser muy competitiva, no me cabe la menor duda”, aseguró un piloto que esta temporada está apoyado por el Cabildo de La Palma · La Palma Isla Bonita, la Consejería de Deportes del Cabildo de La Palma, Lopesan, Binter, Ayuntamiento de El Paso, Palmafrut, Ayuntamiento Los Llanos de Aridane, Autos Santi Concepción, Mabel Joyeros y el programa Racing for Spain de la Real Federación Española de Automovilismo.

En esta ocasión “vamos a viajar con muy buenas sensaciones, creo que la carrera de Francia ha contribuido mucho a la hora de pulir el pilotaje”. El piloto canario rodó durante dos días y “las referencias fueron muy buenas”. En cualquier caso, el joven del Team Concepción conoce perfectamente la dificultad de una cita como la del próximo fin de semana. “El objetivo que nos hemos marcado en el equipo es acabar entre los 15 primeros, pero primero hay que pasar a las finales del domingo”. Por ello “es muy importante coger una buena posición en la clasificación de cara a ese día, es algo fundamental” como ya pudieron comprobarlo en Málaga, escenario de la última carrera del Campeonato de España. Hay muchos participantes que no lo van a poner fácil, pero como decía Santi Jr., “me encuentro bien y tanto mi padre como yo acabamos contentos con el rendimiento del motor”. Una parte técnica que nuevamente llegará de la mano del equipo DPK Racing.

El trazado de Recas, de 1.280 metros, esconde ya pocos secretos para el piloto palmero, no en vano ya ha competido en él esta misma temporada y también en las anteriores. “Es técnico y divertido, con mucha curva, realmente es un circuito que me gusta”, señala el menor de la familia Concepción.

La actividad del fin de semana, como de costumbre, volverá a ser frenética. A las sesiones libres le seguirán las mangas oficiales, las cuales serán determinantes para obtener una buena posición de salida de cara a la jornada final. Eso será el sábado, dejando para el domingo la séptima y octava carrera del campeonato nacional. Las carreras de su categoría están programadas a 15 vueltas.