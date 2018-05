La UD Las Palmas celebrará un campus de verano en Tijarafe

En días pasados se ha presentado la duodécima edición del Campus Unión Deportiva Las Palmas (UDLP) con la presencia de Yeray Sánchez (director de Desarrollo Escuela UDLP), Gonzalo Lorenzo (coordinador deportivo Escuela UDLP), Javi Castellano y Dani Castellano (jugadores de la primera plantilla UD Las Palmas) ante los medios la actividad veraniega, que cuenta ya con doce años de experiencia.

En La Palma, el campus de verano de la UD Las Palmas se celebrará del 30 de julio al 4 de agosto en el Campo municipal de Fútbol de Tijarafe.

En el acto se expusieron los detalles del Campus UD Las Palmas, que se celebrará entre los días 26 de junio y 13 de julio, acogiendo a alumnos y alumnas de 5 a 14 años. Los campos Anexos al Estadio de Gran Canaria repetirán como sede principal de la actividad, mientras que se usarán otros campos de la ciudad para desarrollar diferentes postas, siempre con las mismas condiciones de seguridad y comodidad para los alumnos y con el objetivo de ofertar un servicio de calidad a todos y cada uno de ellos en el desarrollo del trabajo diario. Estos desplazamientos puntuales se realizarán por cuenta del Campus UDLP, manteniéndose los campos Anexos al Estadio de Gran Canaria como lugar de recepción y recogida de alumnos.

En una primera valoración, Yeray Sánchez agradeció la fiel aportación que las diversas empresas e instituciones hacen, edición tras edición, a la actividad como son el Cabildo de Gran Canaria (Instituto Insular de Deportes), Ahembo (Pepsi Max), Volkswagen Canarias, Obra Social La Caixa, Tiendas Base, Consulta de Nutrición Rosy Crujeiras, Tirma y Litografía González. La actividad se organiza desde la Escuela UDLP, recientemente adscrita a la Fundación UDLP. En palabras de Yeray Sánchez, director de Desarrollo Escuela UDLP, "el que participe en este campus tendrá un verano divertido. El fútbol será la actividad principal y hemos diseñado una oferta complementaria amplia". Por parte de Gonzalo Lorenzo, coordinador deportivo Escuela UDLP, puntualizó que "buscamos que los niños aprendan, en las diferentes áreas que proponemos, a través de la diversión".

Dani Castellano, jugador de la primera plantilla de la UD Las Palmas, manifestó que "para los niños este campus es muy completo porque cuenta con unos profesionales que no solo le enseñarán fútbol sino valores importantes de la sociedad". Por su parte, Javi Castellano reafirmó las palabras de su hermano y añadió que "me gusta formar parte de esto, ya que cuando era pequeño no existían estos campus y me hubiese encantado ir a uno".

En la tienda oficial del club (Estadio de Gran Canaria) se pueden cursar ya las inscripciones al campus amarillo, que se desarrollará durante tres semanas, con opción a disfrutarlo también durante dos semanas y espera albergar a un numeroso grupo de alumnos, aunque como es habitual y para mantener la calidad del servicio, la actividad cuenta con plazas limitadas.