Unai Yus se apunta a la lucha por el triunfo en la Transvulcania Bike

Otro lujo para la Transvulcania Bike 2018. Unai Yus estará en la línea de salida de la prueba palmera para buscar un nuevo reto en su ya dilatada trayectoria deportiva, el de mejorar su segundo puesto del año pasado en una prueba que le dejó muy buen sabor de boca. La lucha por el triunfo en la K75 será encarnizada, pero Yus no renuncia a ella, se informa en nota de prensa.

“Llevo una temporada muy buena, no me puedo quejar”, resumía Yus, que comenzó el curso compitiendo en enero en Arguineguín y ha podido tener continuidad competitiva gracias a la ausencia de lesiones o caídas fuertes lo que le ha permitido vencer en el Campeonato de Canarias de XC y también en el de Maratón o, por ejemplo, haber quedado en el Top 25 dentro del Campeonato de España. “He ganado bastantes pruebas este año y es verdad que ahora se empieza a hacer larga la temporada, pero me encuentro en un buen momento de forma, estoy preparando el Campeonato de España de Maratón y desde ahí intentaré estirar la forma todo lo que se pueda para la Transvulcania Bike a la que espero llegar en un buen momento de forma”, explicaba Yus.

Su segundo puesto en 2017 fue motivo de satisfacción, sobre todo por haber sido superado sólo por Ismael Ventura “que dos semanas antes se había proclamado campeón de España fue una buena prueba y un gran resultado para mí en una carrera nueva, que me gustó mucho y que dejé marcada en el calendario porque seguro que va a ir a más y siempre es más importante hacerlo desde el podio e intentar mejorar por lo que este año tocará ir a por el primer puesto. Sé que no será nada fácil, ni siquiera subirse al podio, pero voy a luchar por ello”.

El deportista vasco reconocía que sus expectativas de este año para la Transvulcania Bike pasan por encontrarse “una carrera con mucha participación, que será larga y se hace muy dura. Es incómoda de correr en zonas donde el terreno está muy roto, con piedra volcánica suelta que te hace difícil avanzar y es una carrera donde hay que gestionar muy bien los esfuerzos porque se pueden dar muchos cambios de meteorología de una zona a otra, por ejemplo, el año pasado hacía mucho frío en la salida y luego hacía bastante calor en otros muchos puntos. Es una prueba compleja”.

La Transvulcania Bike, en apenas dos años de vida, ya se ha ganado el elogio generalizado del pelotón local y nacional y Yus no es ajeno a ello. “Tiene un respaldo muy importante y mucha historia con Transvulcania, un referente a nivel mundial dentro del trail running”, explicaba Yus que señalaba que “la carrera tiene un pasado, un apoyo y un reclamo muy importante para poder hacer un buen resultado. Con todos mis respetos para todas las pruebas, todas son importantes, pero hay algunas que por circunstancias como esta, el apoyo que tiene de su hermana mayor, y el tirón que tiene, hace que sea una carrera muy interesante para disputar”.

Yus señala que para esta edición de 2018 su principal rival “siempre soy yo”. “Tengo que intentar estar bien, luego es complicado señalar favoritos porque la mayoría de los corredores que estamos aquí, salvo el caso de Ismael Ventura, nos somos profesionales, compaginamos esto con nuestros trabajos como podemos, pero esta locura de las carreras es nuestra pasión, por eso es complicado hablar de rivales porque cada semana es diferente, aunque seguro que ahí estará Pedro Rodríguez, Ismael Ventura que también correrá y otros corredores canarios que están a muy buen nivel”, resumía Yus previamente a su última aclaración. “Prefiero fijarme más en el recorrido y en mí mismo que en el resto de los rivales, soy más de mirar mis sensaciones que de fijarme en mis rivales”.

Para la consejera de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, la presencia de Unai Yus dentro del pelotón de la K75 “es todo un privilegio por su trayectoria deportiva de muchos años en un deporte tan duro como es el ciclismo y porque siempre es una garantía de espectáculo y un seguro de darlo todo para ofrecer lo mejor que tiene como ya hizo el año pasado cuando nos brindó una carrera muy emocionante”.