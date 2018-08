“La playa capitalina es ideal para el kitesurf por su anchura y longitud”

La playa de Santa Cruz de La Palma, inaugurada en mayo de 2017, está empezando a dar vida a la ciudad. El deportista palmero Jairo Rodríguez acaba de poner en marcha el Pro-Center Kitesurfislabonita, la primera empresa de la Isla vinculada a la práctica del kitesurf, una modalidad deportiva poco extendida en La Palma pero que puede experimentar un importante desarrollo. “El proyecto de abrir una escuela de kitesurf en la Isla, sin lugar a dudas, nace con la creación de la playa, antes era casi imposible navegar en nuestras aguas, hay varios lugares para practicar pero de difícil acceso y muy peligrosos”, ha asegurado Jairo a La Palma Ahora.

La zona de baño de la capital tiene “unas condiciones óptimas” para el kitesurf. “Si algo caracteriza al kitesurf es la necesidad de disponer de un espacio relativamente amplio para poder preparar el equipo, y la playa capitalina es ideal por su longitud y anchura, en relación al viento, que es nuestro motor y quien nos mueve; Santa Cruz de La Palma tiene una estadística de días de viento muy alta, garantizando la navegación durante casi todo el año; el viento es de muy buena calidad tanto por su dirección como por no ser muy racheado”, precisa. “Como comentaba, en la Isla hay varios lugares pero no reúnen las condiciones de la playa de Santa Cruz de La Palma”, añade.

El kitesurf es todavía un deporte “muy poco conocido” en La Palma, reconoce Jairo. “Lo practicamos solo un grupo de amigos, pero hay muchos riders palmeros fuera de la Isla que hacen kitesurf, y tras la creación de la escuela han contactado con nosotros y ya han venido a probar el spot de la playa capitalina”, cuenta.

Jairo Rodríguez practicando kitesurf en las playas de Jandía (Fuerteventura).

Este deportista palmero tiene un objetivo ambicioso: posicionar a Santa Cruz de La Palma en el mapa internacional como destino de kitesurf. “Digamos que esa meta sí es difícil pero no imposible; la escuela trabaja para ello cada día buscando alternativas para que se conozca este spot, no solo a nivel local, sino también europeo e internacional”, afirma.

Jairo tiene claro que la práctica del kitesurf es “una oportunidad única para dinamizar la playa y darle mucha vida, ofreciendo un deporte muy atractivo no solo para el que quiera aprender sino también para los bañistas que visitan la playa y disfrutan observando durante horas a los riders mientras navegan”.

Más de siete años de experiencia avalan a Jairo Rodríguez, que ha practicado kitesurf en diferentes playas del mundo y es instructor de la IKO (International Kiteboarding Organization), un organismo que garantiza lo más altos estándares de calidad en la enseñanza de este deporte. “Como muchos kiters, comencé en Fuerteventura, donde es el deporte rey; tras realizar el curso por primera vez, no he parado de viajar buscando nuevos lugares para navegar, hasta el punto de formarme como instructor oficial IKO y hacer de mi pasión una forma de vida”, dice. “Hay muchos s pot (playas) a nivel mundial con unas condiciones increíbles como Tarifa (Cádiz), países del continente africano, Portugal, Cabo Verde y, como no, varias de nuestras islas, que visito cuando puedo”, relata.

La empresa de Jairo Rodríguez trabaja con el respaldo de la multinacional alemana CORE, una de las marcas más prestigiosas del sector. El Pro-Center Kitesurfislabonita organiza este mes de agosto el I Maratón Kitesurf Isla de La Palma y celebrará en otoño un evento de la marca CORE en el que espera reunir a un importante número de seguidores de esta marca y aficionados al kitesurf en general del Archipiélago.