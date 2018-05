El Cabildo de La Palma fomenta la transformación digital de proyectos empresariales

El Cabildo de La Palma, a través del Servicio de Empleo que dirige Laura Paz, mantiene ¡su apuesta por el emprendimiento en el marco de la Escuela de Emprendedores de La Palma y celebrará el curso Emprende_Tech los próximos días 16 y 17 de mayo”, señala en una nota de prensa. Se trata de “una formación especializada dedicada a capacitar a empresas de nueva creación, emprendedores y personas con titulación en el camino hacia la transformación digital”.

Según explica la consejera insular de Empleo, Laura Paz, se trata de un curso de 10 horas de duración que se adapta a la transformación digital con base en lo establecido por las directrices de la Comisión Europea de cara al año 2020. “Con esta formación pretendemos no sólo ayudar a la capacitación profesional en transformación digital, sino también a la creatividad para el fomento del empleo y el impulso al emprendimiento en la isla de La Palma”, apunta.

El curso desarrollará acciones “principalmente prácticas utilizando la metodología learning by doing (aprender haciendo), de forma que las empresas, emprendedores y personas tituladas que participen adquieran la capacidad de aprender y aplicar las oportunidades que ofrecen herramientas gratuitas de presencia on line como plataforma de venta y posicionamiento de sus negocios”, se apunta en la nota.

Además, añade, “se trabajará en la formación sobre las ventajas de lo que se denomina electronic business, es decir, utilidad y ventajas de la firma electrónica, factura electrónica, principales sedes electrónicas para la presentación y obtención de subvenciones nacionales e internacionales”.

En la primera jornada, que se realizará el 16 de mayo en sesión matinal, se trabajará con conceptos relacionados con la transformación digital, herramientas, soluciones, etc. Ese mismo día, en una sesión de dos horas por la tarde, se profundizará en acciones de consultoría personalizada y networking (trabajo en red) con objeto de analizar las principales barreras que están experimentando en sus proyectos individuales.

El 17 de mayo se realizará una sesión matinal para trabajar directamente en la necesidad de la transformación electrónica, herramientas fundamentales, ventajas, procedimientos, sedes electrónicas, etcétera.

¡Este curso gratuito”, se indica en la nota, “que se desarrollará en la Casa Rosada en Santa Cruz de La Palma, está cofinanciado con fondos Fdcan (Fondos de Desarrollo de Canarias) en la línea estratégica 3 de Apoyo a la Empleabilidad (anualidad 2017) dentro de la acción denominada La Palma Emprende, con diploma de asistencia a las personas participantes y con plazas limitadas”.

Las personas interesadas en participar deberán realizar su inscripción a través del sitio web www.lapalmaemprende.es, antes del 11 de mayo.