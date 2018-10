El Puerto de Tazacorte se 'venderá' en el mercado de cruceros como ‘puerto boutique’

El Gobierno de Canarias ha impulsado el Puerto de Tazacorte dándolo a conocer como puerto boutique, un concepto que se está explotando en la zona mediterránea y que consiste en ofrecer unas instalaciones integradas en un entorno de marinas deportivas y pueblos pesqueros, informa la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Ejecutivo regional.

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, y el director-gerente del ente público Puertos Canarios, Manuel Ortega, asistió este jueves la recepción del primer crucero que hace escala en el Puerto de Tazacorte, situado en La Palma, después de 16 años, y destacó que “el Ejecutivo canario trabaja para ganar posicionar la infraestructura portuaria en el mercado de cruceros”. Se trata del buque MS Island Sky, de la compañía británica Noble Caledonia, con el que el puerto de Tazacorte se inicia nuevamente en el mercado de cruceros.

La jornada contó también con la presencia de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; del presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, y del alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez.

Pablo Rodríguez apuntó: “Hoy es un día importante para Canarias y para la isla de La Palma. Celebramos que el puerto de Tazacorte entra a formar parte de una ruta de crucero y ello, permitirá generar riqueza no solo en el municipio palmero de Tazacorte, sino también en el resto de la Isla, ya que la visita de los cruceristas supone una oportunidad para los agentes económicos de cada destino, y con ello, para generar economía en Canarias”, y añadió: “Como he comentado en más de una ocasión, el turismo de cruceros es una categoría clave para los destinos insulares y ya era hora de que el Puerto de Tazacorte se impulsara en este sector de manera decidida, no se puede quedar atrás”.

En concreto, el Puerto de Tazacorte hasta ahora únicamente había recibido un crucero en el año 2002, sin desarrollarse posteriormente esta actividad. Asimismo, la escala de crucero de este jueves se instaura como la primera desde la ampliación de la infraestructura portuaria en el año 2015.

El también consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias explicó: “La industria de cruceros se ha venido desarrollando con fuerza desde la pasada década y se ha consolidado como un importante segmento turístico. Ante este escenario, hemos visto la oportunidad desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes de diversificar la actividad de los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma y ofrecerlos como nuevos destinos para cruceros”.

Un momento de la recepción en el buque.

En esta línea, Pablo Rodríguez subrayó: “El objetivo del Gobierno de Canarias es ganar mercado, posicionar el Puerto de Tazacorte en la actividad de cruceros, y de forma general, convertir Canarias en hub de las rutas de cruceros”.

Crucero con 108 pasajeros y 74 tripulantes

El buque, que ha llegado a Tazacorte a primera hora de este jueves, posee una dimensión de 90 metros de eslora y un peso bruto de 4.200 toneladas. Asimismo, la embarcación, con una capacidad de aproximadamente 59 suites de lujo, cuenta con un total de 108 pasajeros y 74 tripulantes, se apunta en la nota.

De esta forma, desde el Ejecutivo canario se trabaja para atraer a embarcaciones de cruceros de pequeño y mediano porte, con una capacidad que oscila entre los 200 y los 700 pasajeros aproximadamente. Al respecto, Pablo Rodríguez detalló: “Hasta ahora las navieras que dentro de sus rutas cuentan con nuestro Archipiélago lo hacen en los puertos del Estado y con embarcaciones de grandes dimensiones. Sin embargo, las condiciones de nuestros puertos no permiten una llegada segura de buques superiores a los 220 metros de eslora dadas las dimensiones de los diques que tenemos y por ello nosotros trabajamos para ocuparnos de un modelo diferente. Partimos de la base de que somos complementos para un destino llamado Canarias. Queremos que nuestros puertos sean receptores de buques que ofrecen destinos distintos a los habituales y que traen a un turista más selecto y exclusivo, como es el caso del buque que hoy ha llegado a Tazacorte”.

El Puerto de Tazacorte se ha impulsado por parte del Ejecutivo canario con una estrategia de captación dándolo a conocer como puerto boutique, un concepto que se está explotando en la zona mediterránea y que consiste en ofrecer unas instalaciones integradas en un entorno de marinas deportivas y pueblos pesqueros. El cliente habitual de este tipo de cruceros es de un alto poder adquisitivo que busca lugares selectos, alejados de las aglomeraciones de grandes ciudades y unos entornos propicios para el descanso y otro tipo de turismo.

Nueva escala de crucero en el Puerto de Tazacorte el próximo 10 de octubre

El próximo crucero que llegará al Puerto de Tazacorte será nuevamente buque MS Island Sky el próximo 10 de octubre en el mismo horario. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2018, a las 06.00 horas, llegará al puerto de Tazacorte el MS Serenissima, donde permanecerá hasta las 23.00 horas del mismo día. Se trata de un buque de 87 metros de eslora y un peso bruto de casi 2.600 toneladas, que puede albergar a un máximo de 95 pasajeros y 60 tripulantes, añade la nota.

La asistencia a ferias y congresos propios del sector es una de las principales acciones que se desarrollan para cerrar escalas. En esta línea, Puertos Canarios ha logrado entrar a forma parte de la mayor asociación de puertos de crucero a nivel mundial, la Medcruise, cuyas asambleas son el lugar idóneo para mantener reuniones con navieras, consignatarias y otros agentes relacionados con el sector y promocionar los puertos de titularidad autonómica. Asimismo, el Ejecutivo canario también ha logrado entrar en la Asociación Cruises in the Atlantic Islands. “Trabajamos en una estrategia a corto, medio y largo plazo, con la que pretendemos afianzar nuestros puertos en el circuito de cruceros del Atlántico”, afirmó Pablo Rodríguez.