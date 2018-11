Un total de 62 empresas de La Palma figuran en el censo de turismo activo del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha creado un censo de empresas de turismo activo que operan en cada una de las Islas del Archipiélago canario tras la recopilación y, recodificación, de las inscritas en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma cuantificando un total de 930 empresas, indica en una nota de prensa. En La Palma, actualmente, existen 62 empresas de turismo activo.

Cada una de ellas, señala, “ha sido adaptada al Decreto 226/2017 de 13 de noviembre, una norma de la que estamos muy satisfechos por considerar que se trata del Decreto más completo de España, en línea con la normativa europea”, afirmó este viernes el director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, Héctor Suárez, durante la inauguración de las IV Jornadas Profesionales de Turismo Activo celebradas en Gran Canaria.

Suárez señaló que “gracias a esta norma, nuevas profesiones y actividades de turismo activo tienen un marco legal que ofrece garantías de seguridad a los turistas, empresarios, y todos aquellos que las practiquen”. “Así”, indicó, “abarcan actividades tan diversas y, algunas muy conocidas, como senderismo, parapente, itinerarios de bicicletas, submarinismo o surf y otras más modernas como itinerarios de segway, paintball, paddelsurf, supervivencia, rutas en Quad, rutas en buggis o puentes tibetanos”.

En este sentido, el director explicó que “en Canarias existen actualmente 930 empresas de turismo activo: 161 empresas que operan en Gran Canaria; 166 en Fuerteventura; 132 en Lanzarote; 336 en Tenerife; 62 en La Palma; 27 en La Gomera y 20 en El Hierro: en total 904 empresas de turismo activo en sus diferentes modalidades más otras 26 que se han inscrito después de la entrada en vigor del Decreto”.

Además indicó que “desde el Gobierno de Canarias vamos a seguir promocionando el turismo activo como parte esencial de nuestra comunicación en Europa y, en todo el mundo, a través de Internet. Son varias las plataformas on line que dedicamos a los deportes en la naturaleza como Reserva de la Extremosfera, o Non stop Training; Un destino con Estrella; The canary way of surf; Senderos de verdad que parecen de mentira y un largo etc. que se puede encontrar en www.holaislascanarias.com”.

“El turista de hoy en día elige un destino en función de lo que quiere hacer y de la experiencia que quiere vivir”, concluyó Héctor Suárez, “y las Islas Canarias le dice: ven porque aquí podrás hacerlo y además en el mejor clima del mundo”.

Decreto 226/2017 de 13 de noviembre

El Decreto 226/2017 de 13 de noviembre, se apunta en la nota, establece los requisitos que deben cumplir las personas físicas o jurídicas, las condiciones de las instalaciones, el equipamiento y la homologación del material para el desarrollo de la actividad de turismo activo.

De igual forma, añade, especifica los derechos y obligaciones de las empresas y los usuarios turísticos, así como la garantía de la calidad de los servicios mediante la adecuada formación y cualificación personal.

El turismo activo, explica, comprende actividades de recreo, deportivas o de aventura, que se desarrollan normalmente en la naturaleza, en cualquier medio, aéreo, terrestre, subterráneo, acuático o urbano, y que comportan riesgo.

También forman parte del turismo activo, las actividades formativas, informativas o divulgativas que se realicen en el desarrollo de dichas actividades.

El texto establece que “las personas monitoras, instructoras o responsables técnicas, que a la entrada en vigor del texto estén en activo, tienen un plazo máximo de 5 años para cumplir con los requisitos de titulaciones o acreditación de las competencias profesionales”.

Las actividades de turismo activo “deben estar vinculadas al deporte de acción y aventura que lleve inherente el factor de riesgo, por lo que el Decreto hace especial hincapié en las medidas de protección al usuario en la práctica de la actividad y respalda al empresario para poder impedir el ejercicio de la misma a aquellos usuarios que no respeten las normas de seguridad y protección que éstos establezcan”.