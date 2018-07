¿La Palma, Las Palmas, Palma…?

Cuando me preguntan de dónde soy, contesto con premeditada voz alta: La Palma…

En un 90% de los casos, el receptor contesta -Qué bien, Las Palmas-, y este año le suelen añadir -Qué lástima que han bajado a 2ª División-

En un 5% de los casos (o tras mi repetición de “La Palma” cuando escucho al 90%), y debido a que el receptor no ha tenido mucho tiempo de detectar mi acento, contesta -Palma, qué bonitas son las Baleares y qué ensaimadas tienen-

Un 4% se lo reparten frases tales como:

- Esa es la isla que está al lado de Formentera ¿no?

- Qué lugar más singular La Palma del Condado

- ¿Palma del Río pertenece a Córdoba?

Como ven, solo falta que me digan que si de La Palma viene el “polémico” aceite de palma…, o si Rossy de Palma es hija predilecta de Los Sauces…

Solamente el 1% me dice cosas como:

- Qué privilegio, la Isla Bonita.

- ¿Esa es la Isla Verde no?

- Estuve en La Caldera de Taburiente y la ruta de Los Tilos…

- Qué cielo tiene esa isla…

Después de mis explicaciones pertinentes y una vez que se desinflame la vena del cuello, vuelvo a mi estado natural…

Ilustración.

Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el mundo emprendedor? Pues les digo que “muy mucho”. Nuestros proyectos emprendedores tienen que ser reconocibles. Tienen que tener no solamente identidad propia, sino branding.

Estoy cansado de ver grandes iniciativas que no llegan a nada por no apostar por campañas precisamente de eso, de comunicación, marketing y publicidad.

Pero el Emprendedor tiene doble reto; deberá conseguir una empresa visible y reconocida, y a la par tendrá que trabajar en su marca personal. Qué duda cabe que, en los inicios de cualquier proyecto emprendedor, se hace de todo… Se limpia, somos los secretarios, directoras, comerciales, contables, community manager, RRHH… Pues será aquí donde tengan que incluir un ítem más y poner palabras como Comunicación, Marketing y Publicidad.

¿Piensan que la gente es inculta porque no sabe distinguir La Palma de Palma, o de Las Palmas? Animo a que me comenten cuál es el pueblo más importante de La Campiña cordobesa, cuál es el más reputado de La Alpujarra granadina o qué ciudad está más cerca de As Pontes en Galicia…

¿No se han parado a pensar que esto no va de cultura general? ¿Por qué nos ofendemos cuando alguien no sitúa a La Palma en el mapa, pero nosotros no sabemos señalar su ciudad de 170.000 habitantes en la Península?

Hay gente que incluso dice -No saben diferenciar La Palma, pues yo me tuve que aprender los ríos y las cordilleras peninsulares de “pe a pa”-

Ok, se los compro… ¿Quién me dice los ríos de España?

Como les decía, no se trata de cultura, que, si la hay, mejor. Es un tema de promoción. Cuando un Emprendedor quiere dar valor a su empresa, a sus productos o a sus servicios, tiene que hacerlo de una manera continua, con recursos, con un mensaje claro y… “todos a una”. Y para alcanzar este reto hace falta estrategia. No tengan miedo a escribir, un papel lo aguanta todo. Pónganse delante de una libreta (o de un Word) y escriban ideas; qué les gustaría hacer para que su empresa fuera más conocida, más reputada… ¡Ojo! Siendo realistas, ya saben, ambiciosos pero realistas. Si la idea para que mi empresa sea más conocida, pasa por patrocinar la primera equipación del Barcelona, preparen más de 100 millones de euros…

Las Palmas o Palma, encantadores lugares, por cierto, son empresas afianzadas. Con una trayectoria de promoción brutal. Cuentan con mayor población, con más presupuesto para acciones de marketing turístico, incluso podríamos alegar que con más experiencia.

Pero La Palma es un emprendedor, y esa es precisamente su fuerza; nadie lo puede ganar en ilusión, en garra… está empezando y por ello tiene una aventura alucinante por delante. Su personal, su gente, habla lindo, es hospitalaria, trabajadora, luchadora… Sus instalaciones son antiguas pero cuidadas y únicas, mencionemos por ejemplo La Caldera de Taburiente, el bosque de Los Tilos, la Ruta de Los Volcanes, el Roque de Los Muchachos… Este emprendedor exporta plátanos, fruta, flores, puros, quesos, vinos, artesanía, “ronura”… ¡hasta estudiantes a La Laguna!

Pero la empresa o el emprendedor con pocos recursos monetarios para sus campañas, tiene que concienciar a su entorno, a sus trabajadores, a sus agentes, etc. para que sean “embajadores de marca”. Para que sepan “vender” y dimensionar sus proyectos (o isla), por cada lugar que pisen.

L@s palmeros deberíamos promocionar La Palma como lo hace un argentino con su selección en Rusia (y mira que no les va muy bien). Con pasión, con sentimiento. Pasa igual con los negocios. Si se fijan, los valores son los mismos. Realmente da igual lo que estemos intentando dar a conocer, si es una isla, una marca de lavadora, de vino o de ropa vieja envasada al vacío… Todo hay que hacerlo, como les decía más arriba, de una manera continua, con recursos, con un mensaje claro y… “todos a una”. Y si a esto le ponemos estrategia y pasión, la ecuación sería semiperfecta. Incluso lograríamos cambiar las ensaimadas por rapaduras, y el chorizo de Teror por queso de cabra… (pero “canariones”, Los Indianos no son negociables).

Bueno, les dejo que estoy llegando a Las Palmas; qué ganas tengo de probar su sobrasada, el vino de Tendal y unas galletas Quely…

Un saludo.

