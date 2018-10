Proliferan en Canarias las universidades privadas

Está claro que nos gusta el american way of life. Lástima que de los Estados Unidos normalmente solo importamos lo más anecdótico o lo más hortera, lástima que no copiemos sus serias universidades o su capacidad de investigación, su empeño por el avance tecnológico, la capacidad de mecenazgo de sus millonarios, que hacen tantísimas donaciones a las instituciones que valen la pena como universidades, museos, bibliotecas. Cuánto quisiéramos poder imitar la fuerza de su innovación, la energía de su cultura, la vitalidad de sus departamentos de español, etcétera. Por cierto, en Canarias están floreciendo las universidades privadas, en los últimos años se han venido abriendo varias tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y la tendencia es creciente. En una cena con amigos ante un inspector de enseñanza, ya jubilado, planteamos la cuestión de que por qué en EEUU hablando de manera general las universidades privadas tienen tan buena imagen, con tanto arraigo y calidad, y por qué aquí las consideramos maquinarias para facilitar títulos a alumnos poco disciplinados aunque con padres adinerados. La respuesta fue: es que en EEUU son serios. Debe ser que allí existe un control y una inspección adecuados mientras que aquí parece que cada cual va a su aire sin rendir muchas cuentas. Ahora mismo en España hay 50 universidades públicas, prácticamente sale a una por provincia, y 33 privadas.

Según www.eldiario.es la relación de fuerzas entre alumnos de la universidad pública y la privada está cambiando en España, ya que en los últimos ocho años se está produciendo un trasvase de estudiantes de los centros públicos a los privados. La tendencia se visibiliza en los grados, donde la pública pierde y la privada gana, y es notable en los máster, donde las privadas se están imponiendo. Desde el curso 2008-2009 hasta el año pasado, las 51 universidades públicas han pasado de tener 1.232.290 alumnos de grado a 1.155.728, una caída del 6,3 por ciento. Los centros privados pasaron de 147.336 a 173.381, un incremento del 17,6 por ciento. En los máster, la tendencia es evidente. Estos estudios, cada vez más necesarios en un mercado laboral especializado, anualmente cuentan con más estudiantes en centros privados.

Hace tiempo ya existía la pionera San Pablo-Ceu en Madrid, una universidad privada católica, primero dependiente de la Complutense y luego aprobada de manera independiente en 1993. A ella han ido a parar muchos alumnos canarios, tanto en su campus de Madrid como el más reciente de Alcorcón, y en sus valores afirma guiarse por el ideario católico y el humanismo cristiano. Mantiene convenios con universidades extranjeras, así las de Boston y Chicago así como la Católica de Lovaina, en Bélgica, con acuerdos bilaterales y becas Erasmus. Últimamente se comenta que ha entrado en la órbita del Opus Dei, organización que durante largo tiempo ha mantenido grandes centros de enseñanza, como la Universidad de Navarra, con su célebre Facultad de Medicina, una de las más prestigiosas del país.

En la actualidad en las islas hay dos universidades públicas, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, mientras que existen tres privadas: la Universidad Europea de La Orotava, la Fernando Pessoa en Guía de Gran Canaria, y la Universidad del Atlántico Norte, con sede en Tafira Baja. Además, la Universidad Isabel I, con sede central en Burgos, ya ha realizado actividades en la isla de Gran Canaria. Como centro asociado a la misma figura el Instituto Canario de Psicología y Educación, ICSE. Sabemos que la Universidad Europea de Canarias, con sede en La Orotava, fue el primer centro de enseñanza superior privado que se implantó en las islas. Comenzó su andadura en el curso 2011/2012, y en la actualidad imparte 32 programas con grados, dobles grados, y másteres. Cuenta con 650 alumnos. Cuatro años más tarde abrió sus puertas la Pessoa de Santa María de Guía, que imparte ocho titulaciones oficiales y cuatro no oficiales, centradas sobre todo en el ámbito sanitario. En 2017 salieron sus primeras promociones. Por su parte, la Universidad del Atlántico Medio, con sede en El Fondillo, Tafira Baja, inició este curso sus actividades lectivas con 10 programas.

Tanto al rector lagunero como al grancanario les preocupa la tendencia que tiende a crear una burbuja en la enseñanza universitaria privada de las islas, porque además de los tres centros que ya están ofreciendo titulaciones hay otras solicitudes que están en marcha. Incluso desde las propias privadas ya existentes se está transmitiendo una cierta inquietud ante la avalancha que ya se está observando en las dos islas capitalinas.

Al parecer, la enseñanza universitaria es un buen negocio por cuanto hay grupos de inversores que han solicitado instalarse. Se habla por ejemplo de la próxima implantación de la Universidad de las Hespérides, que ya cuenta con informe favorable del Consejo de Universidades, así como también pudiera instalarse pronto la Universidad Tecnológica de Canarias, Tech, ya visada por la Consejería de Educación. Además, hay otro proyecto denominado Universidad Técnica Europa Sur (Unite). Estos centros solo tendrán aquí su sede social debido a que la Zona Especial Canaria, ZEC, les ofrece importantes ventajas fiscales. Pero Antonio Rodríguez, el rector de la Fernando Pessoa de Guía, señala sus dudas ante la anunciada proliferación de estos centros. Canarias no es la comunidad donde más universidades privadas existen, pero el rector de La Laguna, ULL, Antonio Martinón, afirma que, proporcionalmente a su población, las islas están a la cabeza de toda España, algo que le parece desproporcionado y que le cuesta entender, ya que las islas tienen una de las rentas más bajas del Estado, tan solo por delante de Ceuta, Murcia, Castilla-La Mancha, Melilla, Andalucía y Extremadura.

Pese al temor de esta creciente instalación de nuevas universidades, los rectores de las dos universidades públicas reconocen que por ahora las cifras de unas y otras hablan por sí solas. Actualmente se citan unos 2.000 alumnos en las aulas de los tres campus privados frente a los 40.000 de las dos públicas, unos 20.000 en La Laguna y otros tantos en Gran Canaria. El director general de Universidades del gobierno canario, Ciro Gutiérrez, ha afirmado recientemente que la apuesta del gobierno regional son las dos universidades públicas, mientras que con las privadas se trata de ser riguroso, exigiendo parámetros de una cierta calidad. También dijo que el gobierno del archipiélago está obligado a tramitar los proyectos que, tras un largo proceso, si procede, aprueba el parlamento regional por ley. Debe ser que los inversores-promotores se tienen bien estudiada la legislación y no tienen inconveniente en acudir aquí.

