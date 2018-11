El ‘No’ que frena a la violencia machista

Se acerca un día que no debería existir pero que aún es completamente necesario para denunciar y poner sobre la mesa los tristes datos que asolan a las mujeres en nuestra sociedad. Este domingo, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, una fecha en la que tanto hombres como mujeres deberíamos hacer un examen de conciencia para identificar los pequeños cambios que de manera individual podemos hacer, con el objetivo de erradicar de una vez por todas esta gran lacra que afecta a la sociedad.

Jovita Monterrey, consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma.

Miremos a nuestro alrededor, hacia el lenguaje y las actitudes que se manifiestan en determinados momentos y pensemos si esos detalles, cuestionamientos o comentarios tienen detrás un componente machista. Denunciar en redes sociales, NO reír un chiste, decir que eso NO está bien, o, simplemente, NO tener miedo de mirar a quien cuestiona con mentalidad machista es un grano de arena enorme que, poco a poco, puede contribuir a eliminar el problema.

Estos noes podrán salvar vidas y harán que muchas personas pidan ayuda y se sumen a las 4.108 denuncias que se contabilizan en Canarias en estos nueve meses. Conseguir que una mujer se de cuenta de que vive en una realidad de violencia machista será un triunfo que habremos alcanzado con acciones como estas. Cualquier persona puede ayudar a Virginia, Ingrid, Olga, Laura, Esperanza, Natalia, Carmen, Inés o Amelia, ellas son algunas de las mujeres que engrosan los datos de la violencia de género en nuestro país.

Ya no quiero leer ni un nombre más. La cifra de víctimas en La Palma no para de crecer. En lo que va de año en nuestra isla 68 mujeres han activado el Dispositivo de Emergencias de Mujeres Agredidas y 90 mujeres han sido atendidas por el servicio especializado de la Consejería insular de Asuntos Sociales. A esto hay que añadir 24 menores, también víctimas de la violencia de género, que han requerido de nuestro servicio de atención psicológica.

No quiero analizar uno de esos titulares que hacen temblar pulsos y que suman números en una lista de nombres que parecieran no tener identidad. “Hallada una mujer muerta con signos de violencia…” La realidad toca en la puerta de la vecina, en el pueblo de al lado. Ya son más de 40 veces las que he leído ese titular en lo que va de año. Por esta razón, una vez más protestamos contra un terrorismo que se ejerce injustificadamente hacia las mujeres y salimos a la calle para gritar por ellas y denunciarlo en todos los escenarios sociales posibles.

El jueves, 22 de noviembre, el Cabildo de La Palma se sumó al acto de lectura de un manifiesto contra la violencia de género, organizado por la Administración General del Estado, a través de su Dirección Insular en La Palma. En él, nos comprometemos a seguir trabajando para combatir esta lacra y a estrechar la colaboración con las organizaciones y entidades públicas y privadas que persiguen este mismo fin, desde el firme convencimiento de que sólo el rechazo de toda la sociedad hacia este fenómeno podrá erradicarlo.

Aprovecho estas líneas para agradecer la implicación de una amplia y mayoritaria representación de la sociedad palmera, a través de sus instituciones, organizaciones, colectivos y asociaciones que durante estos días hacen sentir más viva que nunca la lucha contra la violencia de género.

Solo manifestando públicamente nuestro NO a esta lacra social y trabajando de manera conjunta y con una perspectiva de género podremos alcanzar nuestro objetivo de una sociedad sin violencia machista, y convertirlo en una realidad.

