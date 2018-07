Barlovento ofrece alternativas de ocio saludable a los jóvenes

Barlovento ofrecerá en verano alternativas de ocio saludable a los jóvenes. El 7 de agosto la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, en colaboración con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, celebra una jornada juvenil con el objetivo de ofertar una alternativa saludable de ocio y tiempo libre para jóvenes del municipio y del resto de la isla, fomentando, de igual modo, el intercambio de experiencias y proyectos que se están realizando en la isla, en lo referente a movimientos juveniles, se informa en nota de prensa.

A lo largo de la jornada, se realizarán diversos talleres lúdicos y formativos, sobre igualdad de género, de interculturalidad, motivación juvenil, tatuajes de henna, bailes modernos. También se presentarán proyectos juveniles, además de un taller de DJ´s y las actuaciones musicales de los grupos Allies of Pain y el aclamado Guancheck, vencedor del Got Talent Movistar Plus A capelA.

El alcalde de Barlovento considera que “es necesario dar respuesta a las demandas de este colectivo, ya que en el municipio, la oferta de ocio para ellos y ellas es muy limitada. Se pretende que éste sea el punto de partida para reactivar la Asociación Juvenil que fue creada hace años en el municipio y generar así espacios de ocio saludable, donde ellos y ellas sean el motor que crea y gestiona actividades por sí mismos”.