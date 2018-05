Breña Baja lamenta que el PSOE “no pelee por los intereses del municipio” con el Paseo Litoral

El Gobierno municipal de Breña Baja, liderado por el alcalde Borja Pérez, lamenta las afirmaciones realizadas por el portavoz del grupo municipal Socialista (Antonio González) en relación con el Proyecto del Paseo Litoral Comarcal que Pérez ha defendido en reiteradas ocasiones, la última mediante una moción en el Pleno Municipal del pasado mes de abril, se informa en nota de prensa. “Las palabras del portavoz socialista no tienen sentido, son una contradicción. Él y el resto del Pleno apoyaron y aprobaron por unanimidad, sin introducir ninguna enmienda, la moción que el grupo Popular presentó en abril”, asegura.

El alcalde de Breña Baja insiste en que la moción aprobada “deja bien claro” que se trata de un proyecto “que debe acometer el Cabildo de La Palma”. “Es eso lo que recogía la moción y lo que se aprobó, que el resto de municipios respalde la moción y le solicitemos conjuntamente al Cabildo que se haga cargo e inicie los estudios previos, porque en su lugar, lo que plantea aún a día de hoy en el Plan Insular de Ordenación es la ampliación del puerto hacia el sur invadiendo el litoral de Breña Alta y Breña Baja”, dice.

“El Paseo Litoral Comarcal es un proyecto que beneficia a los vecinos y vecinas de Breña Baja. Y también beneficia a otros municipios, en alguno de los cuales no gobierna el Partido Popular, o sea que no estamos ante un asunto de siglas o de rédito político, sino de bienestar y calidad de vida para Breña Baja, para la comarca y para La Palma”, destaca Pérez. “El portavoz socialista se contradice con lo que votó hace un mes y equivoca el foco. Si de verdad quiere lo mejor para Breña Baja y para la comarca, a quien debe reclamar es al Cabildo, que recoge en el planeamiento insular un proyecto que invalida el Paseo Litoral Comarcal. El grupo socialista de Breña Baja debe decidir qué defiende, lo que aprobó en la moción de hace un mes o lo que el PSOE Insular mantiene en el Cabildo, porque una cosa no es compatible con la otra”, incide el alcalde Borja Pérez.

Respecto al posicionamiento frente al acuartelamiento en Los Guinchos, Pérez aclara que es cierto que hubo una discrepancia de posturas entre los grupos que formaban el gobierno municipal el pasado mandato. “Creemos que lo viable y lo provechoso para Breña Baja es conciliar el paseo con la actividad económica que puede generar el acuartelamiento. El grupo Socialista planteó abiertamente en una reunión en el Ministerio de Defensa el cierre del acuartelamiento, pero eso invalidaba el proyecto porque el Ministerio no iba a desafectar esos terrenos. Defensa exigía una instalación compacta y salvar el campo de tiro. Y por tanto nos enfocamos a sacar el proyecto, porque están en juego los intereses de Breña Baja y el resto de la comarca. Ahí surgió la opción de levantar un talud bajo el que el paseo transitara por un túnel panorámico. Es la mejor opción y tenemos ahora mismo visto bueno de Defensa tanto verbal como escrito”, explica el alcalde. “Tenemos la oportunidad de tener un gran paseo que regenere toda el litoral comarcal, desde Mazo a Santa Cruz de La Palma y, además, generar puestos de trabajo asociados a los terrenos de Defensa, algo que por ejemplo ya ha sucedido en Lanzarote”, insiste. Además, el alcalde de Breña Baja concluye que “si al portavoz socialista realmente le importa el sector turístico del municipio, bien haría en mirar al Cabildo y pedir que se impulsen los estudios previos del Paseo Litoral Comarcal y, además, solicitar el cuidado de los espacios que el turista valora, como toda la entrada a La Palma desde el aeropuerto hasta Santa Cruz de La Palma”, concluye.