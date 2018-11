Un millar de jóvenes clama contra la violencia machista en Breña Baja

Cerca de mil jóvenes se han congregado este lunes, con voz unánime y firme, contra la violencia machista en el municipio de Breña Baja, en los actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una marcha protagonizada por los alumnos y alumnas de los centros escolares del municipio ha recorrido el núcleo San José y ha llevado a cabo numerosas actividades durante la mañana tanto en la Plaza de Las Madres como junto a la Antigua Iglesia del núcleo breñusco, frente al Ayuntamiento, se informa en nota de prensa.

El alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, se dirigió mediante la lectura del manifiesto a una Plaza de las Madres prácticamente llena, con claro protagonismo del color violeta, utilizado por la causa, en la que no faltaron las consignas como Ni una más o No a la violencia machista, Tenemos la obligación de cambiar esta dura realidad, y actos como el de esta mañana, en el que toda nuestra juventud se une y clama contra la violencia machista, son necesarios. Y tenemos la responsabilidad de inculcarles la cultura de la igualdad, de la no aceptación de la violencia de género, de no callar ante la lacra machista, de enfrentarla.”, explica Borja Pérez.

En la concentración y manifestación se dieron cita alumnas y alumnos de las Unitarias del municipio, del CEIP San Antonio y del IES Las Breñas. La marcha se complementó con un desayuno de convivencia, creación de un mural y juegos para niñas y niños de infantil, una sesión de cuentacuentos dirigido al alumnado de 1º a 4º de Primaria o una obra de teatro, entre otras actividades. La mañana se cerró con una clase de zumba y la música de Alejandro Sanz, concretamente el tema Déjala que baile, convertido en himno que persigue la eliminación de la violencia contra la mujer.