El presupuesto de El Paso para 2018 supera los 7,2 millones de euros

Imagen de archivo del pleno del Ayuntamiento de El Paso.

El pleno del Ayuntamiento de El Paso, en la sesión celebrada el pasado martes, 14 de agosto, aprobó, con el respaldo del grupo de Gobierno (CC-PSOE), el presupuesto del Consistorio para el presente ejercicio por un importe de 7.272.238 euros. El PP votó en contra de las previsiones económicas de la Corporación local para 2018. Las cuentas municipales acordadas, inicialmente, destinan a inversiones reales un total de 543,257 euros, según ha señalado a La Palma Ahora una fuente oficial del Ayuntamiento.

El portavoz del Partido Popular de El Paso, Ángel Tomás Hernández, en una nota de prensa, explica que su formación política ha votado en contra de unos presupuestos que considera “insuficientes” y que “no cumplen con las expectativas de un municipio que debe seguir creciendo, desarrollándose y ser referente en la Isla”. En esta línea ha manifestado que se trata de un documento económico que “no apuestan por el futuro de El Paso”.

Hernández, además, se apunta en la nota, “ha vuelto a poner de manifiesto la falta de compromiso del equipo de gobierno pasense, CC-PSOE, recordándole a su alcalde, Sergio Rodríguez, que pasará a la historia por ser el regidor que más tarde aprueba los presupuestos, pero no sólo de su municipio, sino de la Isla entera”. “Es inconcebible que sea en pleno mes de agosto cuando nos encontremos debatiendo el documento más importante del año, el presupuesto, lo que evidencia el absoluto fracaso de las políticas locales”. Añade que “los populares han manifestado su asombro porque el Gobierno tarde 8 meses en presentar el borrador y luego pretendan aprobar el documento deprisa y corriendo sin darle tiempo a la oposición a llevar a cabo un análisis pormenorizado y sosegado del mismo. Parece que la calma que han tenido durante 8 meses se les olvida cuando se trata de que la oposición también sea participe en este documento y pueda trabajar en él y pretenden aprobarlo en apenas 3 días”, subraya.

Desde el PP de El Paso, se apunta en la nota, “han puesto en su análisis el acento en la reducción drástica que sufre el capítulo de inversiones municipal, que disminuye prácticamente un 50% respecto al ejercicio anterior, y se queda con apenas algo más de 200.000 euros para todo el ejercicio de 2018” y lo han definido “como ámbito fundamental para el desarrollo de cualquier municipio, donde se recoge el grueso de la obra pública”. Agregan que con “esta merma se queda únicamente con inversiones para pequeñas actuaciones y que no existe ningún proyecto de futuro para el municipio”. “Se trata de un presupuesto de copia y pega donde no hay proyectos que supongan un cambio importante en el municipio que mire al futuro sin complejos y aspire a ser un municipio de referencia”, sostiene el PP.

Finalmente, los populares indican que “si bien es cierto que en un año de Bajada estas fiestas deben tener una atención especial no pueden eclipsar el resto de la gestión municipal y no se justifica que aún no exista un presupuesto claro para la gestión de éstas o que se haya usado de excusa para el injustificable retraso en la aprobación del presupuesto municipal”.