Fuencaliente inaugura una exposición para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama

Con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma inaugura este martes la exposición Karkinos, Triple negativo. Se trata de un proyecto foto-documental del fotógrafo extremeño Lucas Garra cuyo objetivo es la recaudación de fondos para un proyecto de investigación en la prevención del cáncer de mama, se informa en nota de prensa.

Lucas Garra.

“Este es un trabajo en el que muestro el día a día de mi esposa, Manuela, desde que le fue diagnosticado un cáncer de mama Triple Negativo hasta la finalización de su tratamiento y la remisión de la enfermedad”, explica el autor de la muestra, Lucas Garra. “En él se da a conocer la otra cara del cáncer, esa que no estamos acostumbrados a ver, la que duele, la que no lleva edulcorantes, la que suele rechazarse por no ir maquillada”, dice Garra. “Y aunque se muestre en toda su dureza – continúa – también está cargada de esperanza”.

La idea de Lucas era la de elaborar un libro para recaudar fondos con la intención de poner en marcha un proyecto de investigación sobre el cáncer de mama. Un proyecto que pretende demostrar la necesidad de bajar la edad de corte de las mujeres que el sistema de salud tiene establecido para realizarse las pruebas de screening. “Actualmente esa edad está en los 50 años para mujeres sin antecedentes familiares con esta enfermedad. Nosotros vemos necesario que se baje mucho más. A mi mujer el cáncer de mama le fue detectado con 47 años y hay mujeres mucho más jóvenes que también se enfrentan a él”, comenta Lucas.

La investigación de la que habla el fotógrafo y autor de la obra se está realizando en Badajoz bajo la dirección de la oncóloga Raquel Macías. “Gracias a la recaudación obtenida con la venta del libro, esta investigación está muy cerca de ver la luz”, manifiesta. Junto con el libro nació la exposición que durante estos días podremos ver en Fuencaliente de La Palma.

La muestra podrá visitarse de manera gratuita hasta el sábado 20 de octubre en la sala de exposiciones del Antiguo Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma en la Plaza de San Antonio Abad número 15. Estará abierta de martes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 horas; además de martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas. La compra de libros se realizará acudiendo al Ayuntamiento de Fuencaliente. También pueden reservarse en la propia sala de exposiciones.

“Nos sentimos orgullosos de saber que Karkinos, Triple Negativo tiene un hueco en las Islas Canarias”, revela Lucas Garra. “Queremos agradecer al Ayuntamiento de Fuencaliente el compromiso con nuestro proyecto y como no, a todos los que colaboren con él. Poco a poco lograremos que muchas mujeres, como Manuela, y también hombres, logren esquivar esta enfermedad. Tal vez estas fotografías no cambien el mundo pero quizás ayuden a cambiar la vida de algunas personas”, concluye el fotógrafo.