Adfilpa asegura que la piscina municipal de Los Llanos continúa "sin acceso para personas con movilidad reducida"

La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa) asegura que “la piscina municipal de Los Llanos de Aridane continúa sin una entrada accesible al recinto que pueda ser utilizada por las personas con movilidad reducida”. En una nota de prensa señala que “al no realizar las obras de la segunda fase del recinto donde se ubica la piscina, el colectivo de personas con movilidad reducida (PMR) queda excluido del uso con autonomía de esta instalación deportiva durante el período estival del presente año 2018”.

Recuerda que “hace exactamente un año convocamos una visita técnica a la entrada provisional ubicada en el campo de fútbol (la misma para vehículos rodados) con la finalidad de analizar que ese acceso alternativo, así como el itinerario hasta llegar a la piscina y otras pautas que debieran ser atendidas en cuanto a la seguridad de todos los usuarios”. Apunta que “se demostró in situ el riesgo que supone y que no es la mejor solución para su uso de forma autónoma y segura por usuarios de silla de ruedas, puesto que la inclinación de la pendiente se excede más del triple de los parámetros de medición legalmente establecidos”. Así mismo, añade, “se presentó ante el Ayuntamiento un informe técnico y cartas dirigidas a diferentes miembros de la Corporación local, administración responsable”.

“Un año después la obra de la segunda fase que contempla el acceso principal”, asegura, “continúa paralizada, por ser problema ajeno al Ayuntamiento según han manifestado públicamente”. Adfilpa considera que “eso no justifica que la entrada actual siga en las mismas condiciones transcurridos estos doce meses, pues si no existe un recorrido accesible que pueda ser transitado desde la entrada provisional hasta la piscina, no es posible su uso y disfrute por todas las personas”.

Indica que “la accesibilidad es una obligación legal que debe cumplirse sin escusas de cualquier índole, todas y cada una de las obras, infraestructuras, locales y espacios públicos y/o privados tienen que contemplarla.” El Valle Aridane, conclue, “puede ser accesible para todas las personas, y este municipio es el que más potencial tiene para ello en la isla de La Palma”.