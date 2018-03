CC dice que el Ayuntamiento de Los Llanos tiene “un afán recaudatorio desmedido”

El Comité Local de Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane informa en una nota de prensa que “después de analizar detenidamente el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para el año 2018 ha decidido apoyar el presupuesto del año 2018, si bien considera necesario incorporar al debate una serie de propuestas que tienen como finalidad que se produzca un cambio de rumbo en la política presupuestaria para que la ciudadanía del municipio se pueda ver beneficiada de una manera clara de las cuentas públicas”.

“La foto de los años de gobierno del Partido Popular en el municipio refleja que la gestión del presupuesto no ha contribuido ni a frenar la pérdida de población, ni a reducir significativamente la tasa de desempleo, ni a mejorar la calidad de los servicios, ni a activar la economía mediante la contratación de obra pública a pesar del incremento presupuestario, mostrando finalmente un municipio estancado en el que lo que más destaca de la gestión del grupo que preside García Leal es una afán recaudatorio desmedido”.

“Así vemos que desde el año 2011 hasta la fecha, el municipio ha perdido más de mil habitantes mientras que la tasa de desempleo apenas ha experimentado variación, pasando del 25.89% en 2011 al 25.08 % en la actualidad, aunque el presupuesto entre los años 2011 y 2017 ha pasado de 15,5 millones de euros a los 19,8”, detalla.

Sin embargo, subrayan, “la presión fiscal por habitante entre el año 2011 y los datos que se prevén para el año 2018, pasa de 336 a 397 euros por habitante en dicho periodo, concretamente un incremento del 18,1%”.

“En ese afán recaudatorio se han olvidado que en nuestro municipio aproximadamente unas 4.900 personas superan los 65 años de edad, hablamos de perceptores de pensiones. Si a ello le unimos 2.281 personas más que figuran como demandantes de empleo, significa que 7.181 habitantes, más del 35% de la población, se ve obligada a subsistir con escasos recursos económicos, mientras el grupo de Gobierno no para de incrementar la presión fiscal, como ejemplo basta con decir que han llegado a notificar liquidaciones de la contribución urbana por la existencia de casetas para perros detectadas mediante fotos aéreas, argumentando aumento de la edificabilidad”, aseguran.

“Hemos visto y oído a diferentes miembros del grupo de Gobierno alardear reiteradamente de que el Ayuntamiento está saneado, que tiene deuda cero, pero es igualmente cierto que sesenta de cada cien euros destinados inicialmente a inversiones se quedan sin ejecutar, es decir, de algo más de 4,7 millones para inversión en el 2017 sólo se gastaron 1,9 millones, lo cual viene a demostrar que al contribuyente no le retorna mediante nuevas infraestructuras o servicios, el esfuerzo fiscal que realiza”, indican.

“A lo que aspiramos desde Coalición Canaria es a que el presupuesto del 2018 se ejecute íntegramente en 2018, pues Los Llanos de Aridane no se puede permitir el lujo de perder otro año de inversión, de trabajo para nuestras empresas y de creación de empleo”, apuntan.

“El principal objetivo que se le encomendó al grupo de concejales fue el de obtener el firme compromiso del grupo de Gobierno de que a la mayor brevedad posible, se comience a trabajar de manera seria en la reducción de los impuestos municipales, no tiene sentido mantener la presión fiscal tan elevada si el Ayuntamiento no tiene deuda pendiente con los bancos o para perder el dinero al no ejecutar el presupuesto”, afirman.

“Además de un incremento de la presión fiscal, vemos que han fragmentado el calendario del contribuyente y han reducido los periodos de recaudación en vía voluntaria, lo que ha provocado un alto nivel de malestar entre la ciudadanía. Dicha medida ha sido ineficaz, tal y como refleja la auditoría del fondo canario de financiación, que señala que solo recaudan en voluntaria el 63% de lo que estaba previsto. Por ello planteamos cambiar la política de plazos de recaudación, haciendo coincidir los periodos de pago de los impuestos y tasas municipales con los momentos más favorables para la economía de las empresas y familias de nuestro municipio, como son la finalización de los periodos de rebajas del pequeño y mediano comercio, con las fechas en las que se abonan las ayudas del POSEI del plátano o ajustándolos al momento en que se abonan las pagas extraordinarias de los pensionistas”, plantean.

“Si bien es cierto que han defraudado el apoyo que les hemos ofrecido en estos años al no cumplir los compromisos adquiridos, el Comité Local de Coalición Canaria, en un ejercicio de responsabilidad ha decido apoyar los presupuestos, pues la no aprobación de los mismos tendría un efecto nefasto para las entidades y para los proveedores de nuestro municipio, que prestan servicios al Ayuntamiento”, concluyen.