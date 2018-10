CC “logra” que Los Llanos ponga suelo urbano para viviendas sociales a disposición del Gobierno de Canarias

Coalición Canaria (CC) , en una nota de prensa, señala que “a pesar de las reticencias iniciales del PP”, ha conseguido “la unanimidad para que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ponga suelo para viviendas sociales a disposición del Instituto Canario de Vivienda” del Gobierno regional.

En la nota apunta que “en el pleno ordinario celebrado el pasado jueves, se debatió una moción presentada por el grupo municipal de Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane, que logró recabar el apoyo unánime del resto de los partidos que conforman la Corporación municipal, instando al grupo de Gobierno a que ponga a la mayor brevedad de tiempo posible suelo urbano a disposición del Instituto Canario de la Vivienda”.

Indica que “el aumento del precio de la vivienda, unido al empobrecimiento de determinados sectores de la población, están limitando las posibilidades de acceder al mercado de la vivienda libre, especialmente a los jóvenes y los sectores más frágiles desde el punto de vista económico, cuyos recursos no son suficientes para acceder a una vivienda digna”.

En Los Llanos de Aridane, añade, “no se gestionan ni se promueven viviendas de protección oficial con posterioridad al año 2009, año en el que se comenzó con la última promoción de viviendas sociales de este municipio”. Asegura que “han pasado 9 años y este Ayuntamiento no ha realizado ninguna gestión para ampliar el parque público de viviendas sociales, a pesar de los sucesivos acuerdos plenarios adoptados en ese sentido. Y no sólo no se ha gestionado este tipo de viviendas, sino que tampoco se ha gestionado suelo para ser destinado a tal fin”.

Por el contrario, subraya, “en veinte años de gobiernos de Coalición Canaria, en Los Llanos de Aridane se desarrolló una política en materia de vivienda social que posibilitó la construcción de más de 450 viviendas, para otras tantas familias, prueba de ellos son las promociones de: El Roque, 29 de Octubre, Barranco de La Cruz (dos), Los Arrieros en la Montaña Tenisca, Calle Armas, Salvador Dalí, Triana y las de La Laguna”.

CC, en la nota, asevera que “la actual falta de planificación y por tanto de respuesta pública ante un problema real como es la falta de vivienda social, ha provocado que se vaya agravando el mismo, llegando a la situación actual que se nos antoja insostenible de alrededor de 300 familias que constan como demandantes de viviendas sociales. Los Llanos de Aridane necesita urgentemente la reactivación de la política de vivienda con diferentes niveles de protección”. Entiende que “en el marco de sus competencias, el Ayuntamiento ha de ser el impulsor de dicha política de vivienda para que el Gobierno de Canarias, pueda promover la construcción, que nos consta que está dispuesto a ello”.

Las alternativas que Coalición Canaria “puso sobre la mesa”, concluye, “pasan en primer lugar por ceder alguno de los solares que son de titularidad municipal, o bien por la adquisición de suelo urbano que cumpla los requisitos que se exigen para la construcción de viviendas”. Otros de los acuerdos que “se alcanzaron consisten en la ejecución del proyecto de rehabilitación de las antiguas viviendas de los maestros anexas al Estadio Municipal Aceró y en iniciar el procedimiento para la adquisición de viviendas vacías de las que se encuentran en poder de las diferentes entidades financieras”.