La Fiesta de Arte de Los Llanos rompe esquemas con un espectáculo dedicado al cine musical

Los Llanos de Aridane “vivió anoche y a lo grande la víspera del día grande de la Patrona” que tiene lugar este lunes, 2 de julio, se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento. La Fiesta de Arte, señala, “no defraudó a nadie y puso en escena un espectáculo sin precedentes con el que el municipio ha rendido su particular homenaje al cine musical. Una noche estelar en la que reunió sobre el escenario a un amplio elenco integrado por más de 40 artistas consagrados y jóvenes promesas que deleitaron al público asistente con un espectáculo bajo el lema Luces, Música…¡Acción!, en el que combinaron juventud, madurez y experiencia”.

Más de dos horas en las que los artistas “cantaron, bailaron e interactuaron con el público asistente que contemplaba atónito la sucesión natural de números que se sucedían de manera natural y cuyo hilo conductor gira en torno a un abuelo, antiguo proyeccionista que pasaba el verano con su nieta mostrándole películas en la azotea de la casa”.

La apertura de la Fiesta de Arte corrió a cargo de la Banda de Música Municipal que, bajo la batuta de Gonzalo Jaubert, interpretó Les Miserables, A Boublil y C.M. Schönberg junto a las voces de la soprano Berenice Musa y el barítono Héctor de Armas.

Tras la entrada triunfal de la reina y la corte de honor, se añade en la nota, “escoltada por sus pajes y heraldos y al ritmo de la marcha triunfal de Aída de Giuseppe Verdi dio comienzo la obertura de la Fiesta de Arte, interpretada por Sparkling Diamonds”.

Llegada de la reina y la corte de honor de las Fiestas de La Patrona a la Fiesta del Arte.

A partir de ahí, comenzó la sucesión musical de temas de películas como La La Land, West Side Story, Grease, Fama, Annie, Dancer in the Dark, The Greatest Showman, Roxie hart, Gigi, Desayuno con Diamantes, Flashdance, Top hat, el Mago de Oz o Los Miserables, Moon River, Sweet travestite o Dancer in the Dark así como un homenaje al cine de Bollywood. Todos ellos contaron con actores de primera línea que cantaron en directo sobre el escenario de la Plaza de España y los alrededores. Entre ellos Mingo Ruano, Bibiana Monje, Sofía Privitera, Lamberto Guerra, José Manuel Segado, Alba Tonini, César Yanes, Lucía Frías, Mingo Ruano Jennifer Artiles, Joel Hernández y Paula Gala. A ellas se sumaron las jóvenes locales Julia González, Clara Hernández y Elisa Hernández.

La dirección musical corrió a cargo de Kike Perdomo, con la colaboración de la malagueña Paloma Peñarrubia, el grupo palmero Tihuya Cats y los músicos David Quevedo, Emilio Martín, Roberto Amor, Pablo González, Irene Cala y Jonay Martín. Además, se ha contado con bailarinas del municipio, las Sparkling Diamonds, coreografiadas por la llanense Patricia Dávila.

La segunda parte de la Fiesta de Arte dio comienzo con My fair Lady, intrepretada por la Banda Municipal de Música de Los Llanos de Aridane que marcó la antesala de la intervención del mantenedor, Israel Reyes Tejera, director, productor teatral y fundador de la compañía Clapso Producciones y que reflexionó abiertamente sobre el papel de la música, en la vida cotidiana y el arte, desde la perspectiva del cine y el teatro.

Responsable de la dirección artística y la producción del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, tanto de la gala de elección de la Reina como de la Gala Drag Queen, Israel Reyes ha producido más de 30 estrenos teatrales que abarcan desde el teatro infantil al musical.

En la actualidad desarrolla un proyecto en Estados Unidos, con la dinamización del Mercado de San Miguel en Miami Beach (EEUU) y la organización de un nuevo espectáculo para un parque temático en China, país donde ya la empresa ha desarrollado diversos proyectos.

Ambiciosa apuesta escénica

La concejal responsable del área de Cultura, Charo González Palmero, agradeció la inestimable colaboración del elenco de artistas que han hecho posible esta nueva edición de la Fiesta de Arte y destacó “la importante apuesta escénica llevada a cabo este año con motivo de la celebración de uno de los actos más esperados de las fiestas patronales, cuya dirección ha sido magistral y con la que hemos rendido tributo a la historia del cine musical, recorriendo algunos de los temas más populares desde los años cuarenta hasta la actualidad y con los que muchas generaciones de aridanenses hemos crecido”.

Además, resaltó que el cine, el séptimo arte por excelencia, es una “parte esencial de la vida” y valoró la magia que envuelve la pantalla “dispuesta a hacernos reír, llorar o aterrorizarnos”. Agregó además que “la música ha ido indisolublemente ligada a él, incluso en la época del cine mudo, cuando los acordes en directo de un piano generalmente mal afinado, hacía las delicias de un público que descubría por primera vez la magia de los fotogramas”.

La Fiesta de Arte, organizada por el área de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y cuya dirección corrió a cargo del director de las Escuelas de Teatro, Fran Pedrianes, cuenta con la colaboración especial de Canarias Crea Canarias y el Hotel Valle Aridane, así como de diseñadores del sellos Isla Bonita Moda.