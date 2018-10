El grupo de Gobierno de Los Llanos plantea la supresión del impuesto de plusvalía

Mariano Hernández Zapata, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a iniciativa del grupo de Gobierno, ha aprobado en el Pleno municipal celebrado este jueves la supresión del impuesto de plusvalía que hasta el momento deben abonar todos los propietarios en los procesos de venta de inmuebles o herencias y que grava el incremento del valor del inmueble en el momento de la transmisión del mismo, se informa en nota de prensa.

El concejal responsable del área de Hacienda, Mariano Hernández Zapata, defendió que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane “está en estos momentos en la potestad de poder garantizar el equilibrio y la estabilidad presupuestaria de las arcas municipales y, al mismo tiempo, de aprobar medidas fiscales orientadas a aliviar la presión fiscal de los vecinos, como es el caso de la plusvalía o la bajada del tipo impositivo aplicable al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 0,5”.

El edil defendió que “la política de bajada de impuestos va en el ADN de este grupo de Gobierno que ha defendido siempre la igualdad de todos los aridanenses ante la ley a la hora de pagar impuestos y que, en contra de lo que muchos afirman o dan a entender ni tenemos afán recaudatorio ni hemos subido los impuestos, ni siquiera en los peores años económicos que hemos vivido al frente del gobierno en este Ayuntamiento”.

“Desde el 2011”, apuntó Mariano Hernández “cuando asumimos poner en orden las cuentas de este Ayuntamiento y sanear la economía municipal a pesar de que partíamos de una situación extremadamente complicada en la que se adeudaban millones de euros a proveedores, entidades bancarias, pólizas de crédito sin cancelar y otros desaguisados, teníamos claro que la reestructuración no sólo tenía y debía pasar por mantener el precio de los impuestos sino que, a corto y medio plazo, apostaríamos por la bajada que estamos proponiendo aplicar de cara a 2019”.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane explicó que el impuesto de plusvalía “generaba a nuestra llegada ingresos de 100.000 euros que hemos logrado mejorar gracias a convenios con el Registro de la Propiedad y acuerdos de colaboración con las notarías y que ha permitido no sólo duplicarlo en los últimos años sino recaudar en 2018 unos 740.000 euros”. Una cifra que calificó como “inusual” y que atribuyó a la venta del Hotel Sol La Palma.

“Desafortunadamente”, Mariano Hernández afirmó que “siendo realistas y no populistas ni demagógicos, lanzando al aire promesas que no podríamos cumplir, la bajada de impuestos no puede ser generalizada a todos y cada una de las tasas municipales ya que, por ejemplo, los servicios municipales de suministro de agua potable, alcantarillado o basura, por poner algunos ejemplos, son deficitarios, ya que lo que se recauda no da para pagar los gastos que su gestión general”.

Además, recordó que “las medidas planteadas al Pleno lejos de responder a criterios electoralistas como se nos quiere achacar, son fruto de la buena gestión económica realizada y constituyen propuestas sólidas que este grupo de Gobierno ya defendía hace años”.

Así las cosas, Mariano Hernández recomendó a “quienes lo cuestionen a que consulten las hemerotecas y los programas de gobierno del Partido Popular en los que, sin lugar a dudas, encontrarán iniciativas como las propuestas o, incluso, la posibilidad de bonificar o suprimir las tasas aplicables a la concesión de licencias de actividad a empresas o medidas directas de apoyo a la emprendeduría municipal en las que estamos trabajando”.