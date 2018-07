Ana Guerra, Karol G y Agoney encabezan el plantel de artistas de la Fiesta del Agua de Los Llanos

Una docena de artistas “punteros, líderes en ventas y en descargas en plataformas como SpotyFy, conquistarán al público este sábado 21 de julio a partir de las 15:00 horas e inundarán de música y color el núcleo turístico de Puerto Naos en Los Llanos de Aridane con motivo de la celebración de una nueva edición de la Fiesta del Agua 40 Principales”, señala el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane en una nota de prensa.

Entre el plantel de artistas que acudirán a esta cita musical por “excelencia”, se añade en la nota, “destacan nombres como Ana Guerra, Agoney, Oscar Martínez, Charlie Rodríguez, Tutto Durán, Ray Castellano, Adassat Ramos, Yei&Dei, Deivol o Jaime Mud que mantendrán el buen ambiente de esta fiesta, promovida por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane” y que, tal y como apunta la concejal responsable del área de Fiestas, Mónica González, “más que una fiesta, se ha consolidado como uno de los reclamos musicales más relevantes del verano palmero y, por extensión, de los que anualmente se celebran en Canarias”.

“Una cita”, agregó, que “además tiene trascendencia nacional e internacional gracias a la presencia en nuestro municipio de estrellas de relevancia mundial que se hacen eco en redes sociales y medios en general de su viaje a La Palma y de los innumerables atractivos turísticos que Los Llanos de Aridane y la isla en su conjunto les ofrecen”.

Al respecto, destacó que en esta edición, la Fiesta del Agua contará “con la actuación estelar de artistas que arrastran a miles de seguidores como es el caso de Karol G, la cantante de origen colombiana, que domina el reggaetón y el trap un subgénero del hip hop, intérprete de un tema que como Mi cama la ha convertido en la artista femenina líder de audiencia en Youtube, que ha subido a lo más alto los listados de Spotify, Shazam o Billboard a nivel mundial, y del que ha realizado incluso un remix con J Balvin y Nicky Jam”.

Asimismo, afirmó que como en años anteriores, se retransmitirá en streaming a través del canal municipal de Facebook Live donde la siguen una media de 6.000 personas.

Plan de Seguridad

Más de 130 efectivos velarán por la seguridad de la multitudinaria Fiesta del Agua que se celebra este sábado en Puerto Naos. Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Servicios Sanitarios, Protección Civil, AEA (Ayuda en Aemergencia Anaga), Seguridad Privada y Salvamento Marítimo se encargaran de la seguridad durante esta Fiesta que reúne en el núcleo turístico a miles de residentes y visitantes que viven una auténtica experiencia musical y lúdica a la orilla del mar y con el agua como principal protagonista, se apunta en la nota.

Los más pequeños también tendrán su particular Fiesta del Agua Kids el viernes 20 de julio, de 17:00 a 21:00 horas, en el Paseo Marítimo de Puerto Naos donde se instalarán castillos hinchables y se desarrollarán actividades de entretenimiento adaptadas por edades y en las que el agua jugará un papel clave.

Con motivo de la celebración de la Fiesta, se añade en la nota, y al igual que en anteriores ediciones, las calles centrales del barrio costero y el Paseo Marítimo se inhabilitarán por completo al tráfico para facilitar la movilidad de los peatones.

En el Plan de Seguridad, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane incluye un hospital de campaña en la calle Juana Tabares, dotado de ambulancia medicalizada a la que se sumarán diferentes unidades de soporte vital básico y avanzado, sumando un total de 5 ambulancias y un helipuerto en los terrenos junto a la Avenida Marítima.

En la playa y con carácter preventivo se ha reforzado el servicio de socorrismo con ocho profesionales en tierra cuya labor se verá complementada en el agua por tres embarcaciones, entre ellas la de Guardia Civil y Bomberos.

Temporalmente se habilitarán espacios diferenciados para estacionamiento de caravanas y de vehículos para personas con discapacidad que estarán debidamente señalizados y controlados por personal de la Policía Local, Protección Civil y AEA.

Además se ampliará la frecuencia de la línea de transporte que conecta Puerto Naos con Los Llanos de Aridane, reforzando el servicio de guaguas hasta las 01.00 horas para que quienes quieran disfrutar al máximo de la fiesta, accedan a la zona utilizando el servicio público y no usando sus vehículos particulares.

Por último, desde el Ayuntamiento recuerdan a la ciudadanía la importancia de conciliar la Fiesta del Agua con el derecho al disfrute de aquellos residentes y vecinos que no deseen participar en la misma, la conveniencia de no arrojar agua a la calle desde los edificios, de no utilizar envases de cristal en las vías públicas y la prohibición a los establecimientos de hostelería y restauración, así como supermercados, de vender alcohol a menores.