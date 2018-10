IUC rechaza “el electoralismo del PP eliminando y rebajando impuestos en Los Llanos a siete meses de las elecciones”

Izquierda Unida Canaria (IUC) rechaza “el electoralismo del PP, con el apoyo de CC, eliminando y rebajando impuestos en Los Llanos de Aridane a siete meses de las elecciones municipales. Tanto en la Comisión de Hacienda, celebrada el pasado 19 de octubre, como en el Pleno de este jueves, 25 de octubre, IUC no ha apoyado las propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales impulsadas por el Grupo de Gobierno”, se informa en nota de prensa.

“Consideramos que bajar el IBI sin un estudio previo y conjunto del resto de ordenanzas fiscales, planteando su modificación ahora cuando no estaba previsto hacerlo en 2018, supone el inicio de la campaña electoral para el PP. Sin justificación que avale esta propuesta, reducen un tributo que se queda en los mismos parámetros que en 2012, cuando el mismo partido y el mismo concejal que abandera la bajada, Mariano Hernández, lo subieron. Esta reducción del IBI, sin tener en cuenta modificaciones en el callejero fiscal y bonificaciones sociales que lo hicieran más progresivo, supondrá, según un Informe de Intervención, una previsión de pérdida de ingresos de 334.836,52 euros para el ejercicio 2019”, aseguran.

Por otra parte, añaden, “rechazamos la eliminación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como la plusvalía, que ha supuesto de media en los últimos 10 años unos ingresos para las arcas municipales de más de 100.000 euros al año. Como ejemplo, sólo en este ejercicio, el Ayuntamiento ha recaudado 597.215 euros por la venta de un hotel en el núcleo turístico de Puerto Naos. De no haber estado en vigor este impuesto, el consistorio llanense no hubiera recaudado un solo euro por esta operación”.

“Desde IUC queremos recordar que en nuestro programa electoral de 2015 señalábamos sobre los impuestos municipales que había que ‘definir tasas y precios públicos que recojan principios de equidad, suficiencia y progresividad para lograr una fiscalidad justa’. Con estas modificaciones no sólo no se consiguen esos objetivos, sino que el Ayuntamiento contará en próximos ejercicios con menos recursos para mantener los servicios públicos y desarrollar políticas públicas, algo que no beneficia a la mayoría de los vecinos y vecinas de Los Llanos de Aridane”, concluyen.