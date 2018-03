Los Llanos recuerda al Gobierno regional que la situación de la Estación de Guaguas de Los Llanos “es insostenible”

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane recuerda al Gobierno de Canarias y a la viceconsejería de Transportes que la situación de la Estación de Guaguas “es insostenible”. Noelia García señala que en la reunión mantenida en primavera de 2017 con el responsable del área, el también palmero y aridanense Onán Cruz, el ejecutivo autonómico “asumió el compromiso de ceder el inmueble al Cabildo Insular de La Palma antes de finales de año, sin que hasta el momento tengamos novedades al respecto”, se informa en nota de prensa.

“El tiempo pasa y la paciencia de los vecinos y usuarios se agota” explica la alcaldesa quien señala que el Ayuntamiento de Los Llanos “está atado de pies y manos para intervenir en la remodelación de la Estación de Guaguas hasta que el Gobierno de Canarias no cumpla sus promesas y ceda definitivamente esta importante infraestructura municipal al Cabildo para su posterior acondicionamiento y mejora, algo imprescindible antes de ponerla a disposición del importante número de pasajeros que la utilizan”.

Noelia García apuntó que “nos consta la buena disposición del Gobierno de ceder las instalaciones porque así nos lo han reiterado una y otra vez, los diferentes responsables políticos del Gobierno de Canarias en los últimos años, pero las buenas intenciones no deben generar falsos espejismos ni defraudar las expectativas que todos los aridanenses hemos depositado en la anunciada transferencia, sobre todo cuando estamos hablando de unas instalaciones que como la Estación de Guaguas de Los Llanos de Aridane constituyen un punto de escala y tránsito obligatorio para miles de residentes y visitantes a lo largo del año”.

La alcaldesa recordó que “llevamos trabajando desde la pasada legislatura para desbloquear este asunto, esclarecer la titularidad y las competencias respecto al edificio que es propiedad del Gobierno de Canarias”. Una etapa en la que, a su juicio, “hemos sido pacientes, dialogantes e incluso hemos mostrado públicamente nuestro agradecimiento ante el compromiso del ejecutivo regional de solucionar el proceso, sin que hasta el momento nada haya cambiado”.

La regidora municipal se mostró partidaria de “no seguir ignorando estos hechos y viviendo de espaldas a una realidad que como ésta es innegable, porque el tiempo pasa y el estado de la Estación de Guaguas, que se quedó obsoleta hace más de una década, es cada vez más lamentable” y añadió que “lejos de ser un problema nuevo, se trata de una situación encallada por motivos técnicos que desconocemos y que entendemos que como gobernantes debemos solucionar para dotar al municipio de Los Llanos de una terminal moderna, acogedora, operativa y acorde a la imagen que entendemos que merece y a la calidad del servicio público que está llamada a prestar a los usuarios”.

Al respecto agrega “que es conveniente ser transparentes y trasladar a la ciudadanía los motivos en virtud de los cuales a día de hoy el decreto de transferencia del inmueble por parte del Gobierno de Canarias no está realizado y cuáles son las conclusiones del estudio técnico realizado por el ejecutivo para determinar la viabilidad o no de la transferencia de la estación de guaguas de Los Llanos”, por lo que confió en que desde el ejecutivo autonómico “tomen medidas al respecto y le ofrezcan a los aridanenses las explicaciones que este Grupo de Gobierno no puede realizar”.

Construida en los años 90, la estación de Guaguas de Los Llanos de Aridane ocupa una superficie de unos 3.300 metros cuadrados, aproximadamente, y se encuentra ubicada en la Calle Ramón Pol, en una zona comercial y de servicios en plena expansión. A pesar de no ser un bien propiedad del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, la corporación se encarga de las labores de limpieza y mantenimiento básico de esta infraestructura.

El solar en el que se construyó la estación fue cedido por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias mediante acuerdo plenario en agosto de 1985 y una vez finalizadas las obras, el inmueble pasó a formar parte de los bienes patrimoniales del ejecutivo autonómico.

Tal y como contempla la Ley 13/2007 de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por carretera en Canarias en su artículo 39 relativo a los intercambiadores establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de oficio o a instancia de los particulares o de otras Administraciones Públicas, la iniciativa y el establecimiento de intercambiadores e intercomunicadores de carácter e interés suprainsular de acuerdo con la planificación urbanística y territorial, si bien la explotación directa o indirecta de los intercambiadores modales corresponderá al Cabildo Insular o en su caso al Ayuntamiento donde esté ubicado.