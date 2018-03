Los Llanos aprueba un presupuesto municipal de más de 19,7 millones de euros con los votos de PP y CC

El pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en la sesión celebrada este martes, ha aprobado el presupuesto del Consistorio para 2018, que asciende a 19.779.606,28 euros, un 9,44% más que en 2017, con los votos a favor del Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) y la oposición del PSOE e IUC. El Ejecutivo local destaca que el 70% de los fondos se destinarán a programas e iniciativas orientadas a los aridanenses y, en particular, a los que menos recursos tienen, a los jóvenes y a los mayores, manteniendo la calidad de los servicios públicos y el equilibrio social y territorial.

El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, se indica en una nota de prensa, defendió un presupuesto para 2018 que calificó como uno de los “más comprometidos con la ciudadanía de la historia reciente de la corporación municipal aridanense y en el que se prioriza el gasto social, la educación, la inversión y la creación de empleo”.

Partidas que, según explicó el concejal responsable del área de Hacienda, Mariano Hernández Zapata, recogen actuaciones específicamente orientadas a los jóvenes, los mayores, los menores, los dependientes, las familias con menos recursos y en riesgo de exclusión social, las entidades sin ánimo de lucro, el pago de alquileres sociales o la promoción de la salud, la diversidad o la igualdad, entre otros aspectos.

Todo ello “con el firme compromiso de hacer la vida más llevadera a quienes más lo necesitan, adaptando los servicios para satisfacer las necesidades y demandas de los aridanenses y el desarrollo de oportunidades de futuro en nuestro municipio”.

Mariano Hernández inició su intervención haciendo un breve repaso a la situación económica actual de “la que goza el Ayuntamiento” que estimó como “satisfactoria y fruto de la gestión positiva realizada en los últimos años y que ha permitido la cancelación plan de ajuste y la devolución de la deuda financiera, que deja a la Corporación sin endeudamiento con los bancos y permite realizar el pago de facturas a los proveedores en los plazos legalmente establecidos, lo genera confianza entre las empresas locales”.

El portavoz del Partido Popular resaltó que se trata de un presupuesto “participativo y consensuado” con todas y cada una de las formaciones políticas con representación municipal, “fruto de la política de diálogo y mano tendida puesta en marcha por el Grupo de Gobierno desde comienzos de la legislatura”.

“Buena prueba de ello” añadió Mariano Hernández, “es el hecho de que en el documento se han incorporado la mayor parte de las propuestas de modificación del presupuesto hechas por Coalición Canaria, también las de las realizadas por el PSOE a excepción del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) social, la sustitución de depósitos de agua o la creación de nuevos locales sociales en los barrios por entender que todos aquellos en los que es viable y hay espacios físicos para ello, ya cuentan con el mismo”.

Agregó que también se incorporan “la práctica totalidad de las aportadas por IUC a excepción de acondicionamiento y rehabilitación de los barrancos por ser competencia del Consejo Insular de Aguas y la subvención o la bonificación del IBI, también solicitada por el PSOE al existir una sentencia del Tribunal Supremo respecto a la imposibilidad de esta propuesta o el techado de la cancha de la OJE porque se trata de una zona en la que está previsto desarrollar una gran infraestructura municipal”.

Marcado carácter social

Mariano Hernández explicó que, en materia social, el presupuesto de Los Llanos de Aridane para 2018 incorpora “novedades como los programas asistenciales orientados a la protección y cuidado de los mayores para garantizar el acompañamiento de quienes viven en soledad, así como los de estimulación cognitiva y física, la puesta en marcha del proyecto la ciudad amigable de los mayores o el de la salud, que en su conjunto, suponen una inversión superior a los 51.000 euros”. Actuaciones que “se complementan con subvenciones a colectivos de la tercera edad y programas socioculturales específicamente diseñados para los mayores o la celebración de un evento de carácter insular para los aridanenses de avanzada edad”.

El presupuesto municipal también contempla una “apuesta decidida por la educación de los jóvenes, incrementando un año más las ayudas al estudio, concretamente las becas de enseñanza secundaria, universitaria y mejores expedientes que, en su conjunto, alcanzan los 50.000 euros, 20.000 euros más que en 2017”. Ayudas que, además, “se refuerzan con subvenciones directas a las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de los centros escolares del municipio y programas de concienciación y sensibilización orientados a fomentar la igualdad, el respeto a la diversidad o a la lucha contra el bullying”.

“No menos importantes”, se indica en la nota, resultan para el edil de Hacienda de “la corporación municipal las ayudas sociales destinadas a familias y colectivos sin ánimo de lucro que “se duplican en 2018 o las partidas de ayudas al alquiler para aquellas unidades familiares que así lo requieran”.

Disparidad de criterios

El retraso en la aprobación del presupuesto, la falta de políticas municipales en materia de vivienda y empleo a pesar de no ser competencias del Ayuntamiento o las diferencias en cuanto a las prioridades de las enmiendas aceptadas y descartadas centraron buena parte de las intervenciones de los grupos políticos de la oposición que no compartieron la perspectiva del PP de que se trate de un presupuesto “diseñado por y para las personas”, se señala en la nota.

A lo largo de sus intervenciones, el portavoz del Partido Popular matizó las críticas vertidas respecto a la ejecución presupuestaria que, recordó que en el presupuesto de 2017 sólo estaba previsto realizar inversiones por valor de 600.000 euros y que a final de año y gracias al remanente, la partida se elevó por encima de los 4 millones de euros.

Una situación que “provocó que a finales de 2017 se pudieran asumir nuevas contrataciones de obra pública, la gran mayoría licitadas y ejecutadas y otras en fase de finalización que sitúan el porcentaje de ejecución en el 74,34%, cifra que ya quisieran muchos Ayuntamientos manejar”, apostilló Mariano Hernández.

El concejal de Hacienda desmintió que el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) hubiera subido y explicó que lo que “realmente ha subido es la recaudación, debido al proceso de regularización catastral llevado a cabo tras más de dos décadas de abandono y que ha aflorado numerosos inmuebles y, por tanto, condicionado que sus propietarios deban asumir sus responsabilidades de pago frente a la hacienda local”.

Presupuesto “óptimo”

Noelia García valoró el presupuesto municipal como “uno de los mejores que puede tener Los Llanos de Aridane para 2018” y añadió que es “un presupuesto global, en el que todos hemos aportado lo mejor de nosotros mismos por más que no contente a todos, pero que destaca por ser realista, e incluir una planificación detallada y alejada de la improvisación, con alturas de miras, transparente y sujeto al diálogo, entendiendo el porcentaje de representación que también tiene cada grupo político”.

“Lejos de caer en la autocomplacencia”, matizó la alcaldesa, “creemos que estamos en el camino del desarrollo socioeconómico y que la propuesta de presupuesto que se pone encima de la mesa cumple sobradamente las expectativas, sobre todo si tenemos en cuenta la situación que tenía el Ayuntamiento hace 7 años en una etapa en la que la crisis económica que se vivía en aquellos momentos, se mantuvo la calidad y se garantizaron todos y cada uno de los servicios públicos esenciales que se presta a la ciudadanía”.

“Consideran los grupos de la oposición que este no es un presupuesto social” y lanzó al aire una reflexión en la que afirmó “no poder entender en quien creen ustedes que repercute un documento que como el que hoy debatimos, incluye por primera vez una subvención a las AMPAS, a la mejora de la capacidad cognitiva y a la puesta en marcha de un programa específico de acompañamiento a mayores y dependientes, el incremento de las ayudas al estudio, la mejora de los alquileres sociales, que incluye más de 1 millón de euros para crear empleo social y un plan de inversiones diseñado para mejorar la calidad de vida de los aridanenses”.

Compromiso con los trabajadores municipales

Noelia García defendió la inversión en la Escuela municipal tenis por entender que fomenta la igualdad de oportunidades entre los niños que quieren y se merecen el practicar este deporte en unas pistas en condiciones, así como la política en materia de recursos humanos llevada a cabo por el Grupo de Gobierno a lo largo de la legislatura para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en los últimos años. Todo ello a través de un plan de actuación que para la alcaldesa “ha permitido mejorar el equipamiento, dotar de herramientas de trabajo y lanzar un mensaje de serenidad para poder regularizar la situación de los trabajadores sin que el proceso les pase factura”.

“Si de algo podemos sacar pecho es de la atención y la dedicación que este Grupo brinda a los trabajadores, que son el mayor potencial que tiene este Ayuntamiento y que son los que van a ejecutar el presupuesto municipal”, apuntó la alcaldesa y agregó que “los avances realizados están permitiendo cubrir bajas y sustituciones de forma transparente y mediante bolsas de empleo, algo que antes se resolvía repartiendo la carga de trabajo entre el personal que quedaba en cada área”.

La alcaldesa reconoció que “no hay varitas mágicas”, que “queda mucho camino por recorrer” y reflexionó sobre “el freno a la contratación que impone la contratación actual al Ayuntamiento porque nosotros somos los primeros interesados en tener más personal para poder sacar adelante más proyectos”.

Noelia García lamentó que “haya grupos políticos que no valoren la capacidad del resto de dejar propuestas propias en beneficio del acuerdo de todos” y consideró que “si somos objetivos, no es un presupuesto para votar en contra porque Los Llanos de Aridane no se lo merece”.

Motivos por los que la alcaldesa concluyó el debate agradeciendo a Coalición Canaria “el apoyo brindado, no al Partido Popular, sino a unos presupuestos municipales que hemos elaborado entre todos y que son buenos para nuestros vecinos”.