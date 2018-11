El PSOE critica al grupo de Gobierno de Los Llanos “su falta de gestión y trabajo”

Amparo Martín.

El grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a través de la intervención de la portavoz Amparo Martín, reprochó al grupo de Gobierno del PP, en el último debate del estado del municipio de la presente legislatura, “que se apunten constantemente tantos que no son suyos, mientras las culpas de lo que no sale las echan a otras administraciones”, se informa en nota de prensa.

Critican “la falta de gestión y de trabajo, sin un proyecto para el municipio y con el alarde constante de informar a la ciudadanía y hacerla partícipe de los proyectos, cuando la realidad es que ni siquiera hicieron llegar a todos los vecinos algo tan importante como el aviso de cortes de agua y obras en zonas de Argual, La Carrilla y El Retamar, considerando que el Facebook municipal no es suficiente, ya que parte importante de la ciudadanía no tiene acceso a internet”. Por otro lado, “esa participación ciudadana que intentan vender comienza su andadura ahora con los Consejos de Barrio y los presupuestos participativos, casualmente cuando quedan pocos meses para las elecciones”, dice.

“El servicio municipal de limpieza necesita una mejora importante, pues con las campañas de sanciones con las que se somete a vecinos, vecinas y a comerciantes, no son suficientes si no se hace algo por cambiar las costumbres de la población. La campaña de concienciación no pueden ser cuatro folletos”, declaró Amparo Martín.

Además, consideran que “la oposición, al ser parte de la Corporación, debería ser tenida en cuenta, así como las mociones que siguen presentando los socialistas y que acaban siendo rechazadas o asumidas como propias por el Gobierno municipal”.

Respecto al tema de vivienda, consideran desde el PSOE “una prioridad la construcción de viviendas sociales o viviendas destinadas al alquiler social en el municipio, como las conocidas como Casas de los Maestros, que están en un estado de deterioro notorio y si se gestionase el asunto adecuadamente, podrían pasar a ser terreno para construcción de casas nuevas”, de la misma forma que “no han hecho nada con las más de diez viviendas de la Avenida Enrique Mederos frente al Colegio Nazaret, que supondrían una solución para muchas familias que necesitan un hogar en este municipio, pero esto no es algo prioritario para el Gobierno, a pesar de ser uno de los mayores problemas de Los Llanos de Aridane”.

En cuanto a la red municipal de aguas, añaden, “sigue siendo deficiente y ya es hora de declararla en situación de emergencia, algo que ya solicitamos hace dos años y entendemos que necesita mucha inversión y estrategia de mejora. Es el ayuntamiento el que debe impulsar el verdadero cambio en la gestión de este servicio, dejando de estar anclados en la pasividad a la espera de soluciones externas”, explica la portavoz socialista.

Desde el PSOE de Los Llanos de Aridane señalan a “la publicidad que el PP da de una supuesta buena gestión económica basada en encandilar a la población con las fiestas, aunque los vecinos y vecinas lo que necesitan y merecen es un municipio seguro, con mayor cobertura policial, con propuestas e iniciativas que realmente supongan un compromiso con todos y todas”.

Los socialistas reclaman otros asuntos que han quedado apartados por el PP en el municipio, como “la larga espera por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un programa de dinamización del Mercado Municipal del que no se sabe nada más allá del concurso de ideas”.

En el turno de réplicas, Amparo Martín recordó que “en época de cogobierno con el PP, en las áreas en manos de los socialistas se trabajó en conseguir muchas de las cosas que hoy se apuntan como logros propios desde el grupo de Gobierno, como es la colocación de más contenedores o la protección de animales abandonados y la firma de varios convenios o el inicio de los trámites para recuperar la propiedad de las Casas de los Maestros”.

Concluye los socialistas que “se puede resumir la actitud del PP al no reconocer los errores y la defectuosa gestión, optando en cambio por vender cosas que no son ciertas por una cuestión meramente política, pues se encuentran en campaña electoral ya que en pocos meses los y las aridanenses estarán llamados a acudir a las urnas”.