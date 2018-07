UC lamenta que el Gobierno municipal de Los Llanos no cuente con la oposición en dos órganos consultivos

Izquierda Unida Canaria (IUC) lamenta que el grupo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane “no cuente con la oposición en dos órganos consultivos creados este año, concretamente el Comité de Igualdad y la Mesa Intersectorial de la Salud”, indica en una nota de prensa. En el último pleno del Ayuntamiento llanense, añade, “la concejala Mariela Rodríguez preguntó el por qué de la no inclusión de los grupos políticos de la oposición en ambos órganos, de cuya existencia supimos a través de una nota de prensa”.

La respuesta de la alcaldesa, apunta IUC en la nota, “no pudo ser más insatisfactoria para nuestra formación política, señalando que ‘son órganos de trabajo internos dentro de la propia organización del Ayuntamiento. Para los grupos políticos tenemos la Comisión, donde damos cuenta de los trabajos’.

Desde IUC, señala, “consideramos que, como parte de la institución que somos todos los partidos de la oposición, debemos formar parte de todos los órganos consultivos, en algunos de los cuales están representados otras administraciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales del ámbito específico, y que no son órganos de gobierno si no de trabajo de toda la institución. A lo largo de la legislatura hemos demostrado nuestro compromiso de trabajo e implicación, participando y aportando en todas las reuniones de las mesas del agua y por el empleo, en el Consejo Escolar Municipal, en el Consejo Sectorial de Cultura o en la Mesa Sectorial de los Aniversarios. Algunos de estos órganos creados a iniciativa de nuestro partido”.

Agrega que “han pasado más de 3 años de legislatura pero el grupo de Gobierno sigue sin entender que la oposición también forma parte del Ayuntamiento”. Para IUC, concluye, “es necesario que los concejales y concejalas de los partidos de la oposición se integren en estos dos órganos y que también participen en la Junta Local de Seguridad y en la Mesa General de Negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras”.