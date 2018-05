Más de 450 personas secundan el llamamiento institucional de Los Llanos para defender un deporte libre de violencia

Más de 450 personas han secundado el llamamiento institucional del Ayuntamiento de Los Llanos para defender un deporte libre de violencia, se indica en una nota de prensa del Consistorio aridanense. “El silencio nos hace cómplices y normaliza lo intolerable”, se apunta en la nota, “fue una de las muchas máximas que despertó el aplauso de las más de 450 personas que se dieron cita en el polideportivo Camilo León de Los Llanos de Aridane” este martes para “participar activamente y durante algo más de dos horas y media, en las jornadas organizadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento bajo el lema Un deporte sin violencia es posible. Tú puedes erradicarlo”.

Rosana Simón durante su intervención en las jornadas organizadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento bajo el lema 'Un deporte sin violencia es posible. Tú puedes erradicarlo'.

La inauguración del acto corrió a cargo de la alcaldesa del municipio, Noelia García Leal, que defendió la necesidad de impulsar iniciativas que como ésta “nos permiten educar desde la base a personas, futuros deportistas y ciudadanos con capacidad plena y absoluta para cambiar el entorno, la sociedad en la que viven y todo aquello cuanto se planteen conseguir”.

En una clara alusión al espacio en el que se desarrollaba el evento, se añade en la nota, la regidora municipal apostó por “luchar sobre el terrero, dentro y fuera del mismo, para ganarle la batalla a la violencia y promover, entre todos, las buenas prácticas, el espíritu deportivo, la sana competencia y el juego limpio, entre otros valores”.

A lo largo de la tarde noche, “los cientos de espectadores, niños y adultos que se congregaban en el polideportivo aridanense compartieron experiencias con Julen Guerrero, leyenda del fútbol español e icono del Athletic Club, Jero García ex boxeador profesional y presentador del programa Hermano Mayor y Patricia Ramírez psicóloga del deporte y de la salud, escritora y conferenciante y la aridanense Rosana Simón, deportista olímpica y campeona mundial de Taekwondo”.

Cada uno de ellos aportó su visión y, desde su particular experiencia, enriquecieron un debate en el que invitaron a los asistentes “a no mirar hacia otro lado y a tomar conciencia del papel protagonista que juegan para sumarse al movimiento social impulsado por la Mondragon Team Academy (MTA)”. Esta organización educativa “referente a nivel internacional desarrolla una metodología de trabajo denominada WATS, que fomenta nuevos modelos de aprendizaje basados en el desarrollo de competencias y valores, capaz de transformar el ecosistema deportivo desde la base y de erradicar la violencia del deporte”.

“Un cambio que”, se señala en el comunicado, “tal y como expusieron, sólo es necesario que asuma el 16% de la sociedad, objetivo en el que vienen trabajando desde una óptica innovadora que promueve que el deporte y los valores tienen que caminar de la mano y que si bien el deporte requiere sacrificio, no debe implicar sufrimiento, que es lo que en primera y última instancia genera la violencia”. “Todo ello con el gran reto de impactar favorablemente antes de 2022 en un millón de personas que, a través de jornadas como ésta, recojan el testigo, apuesten por formar parte de un nuevo ecosistema y sean capaces de inspirar un cambio histórico en el ámbito deportivo para conformar el equipo más grande del mundo y protagonizar el mayor cambio histórico que haya vivido el mundo deportivo”.

Durante sus intervenciones el equipo WATS hizo reflexionar al público sobre el hecho de que los mayores “son modelos de conducta para los niños y que en el código genético de los menores al nacer, no vienen incorporados por naturaleza los comportamientos violentos sino que, por el contrario, son fruto del aprendizaje”. Además, brindaron consejo a instituciones, entrenadores, jugadores, árbitros, aficionados y al público en general.

“No faltaron los mensajes para los padres”, se agrega, en la nota, “a los que invitaron a criar con deportividad a niños generosos y no competidores insanos, a confiar y a respetar los límites y normas fijadas por el club, el equipo o los entrenadores de sus hijos, a proyectar expectativas positivas que no le corten las alas a los niños, sino que fomenten su confianza interior, valorando cada esfuerzo e incentivando la práctica deportiva como un mecanismo para disfrutar, sin menoscabar los méritos de los compañeros de equipo, así como la necesidad de no trasladar los anhelos de grandeza de los adultos a los pequeños, que acaban sobreentendiendo que el amor incondicional de sus familias depende de las victorias que cosechen en cada torneo o competición”.

Palabras que “despertaron en numerosas ocasiones el silencio, propio del proceso de reflexión colectiva que en numerosas ocasiones se vivió anoche en el terrero de lucha tras las exposiciones o los vídeos que se proyectaban en la pantalla o un sonoro y espontáneo aplauso a modo de reconocimiento”.

Además, prosigue, “y a través de ejemplos prácticos, pusieron de manifiesto la capacidad del deporte, independientemente de la modalidad que se practique en cada caso, para inculcar valores de por vida tan necesarios para el desarrollo personal y profesional tan importantes como la comunicación y el diálogo, la gestión adecuada de los éxitos y los fracasos con absoluta naturalidad, la autoexigencia y el sacrificio, la satisfacción y el orgullo, la responsabilidad y la disciplina”.

“Al aire”, continúa, “se lanzaron reflexiones abiertas hechos como el por qué se permite el acceso a los recintos deportivos o la existencia de movimientos violentos en torno al deporte o cuestiones más básicas como el por qué no se reprueba un insulto proferido desde una grada por un aficionado que, si ve que la mayoría del público le cuestiona, se sentirá avergonzado y probablemente, a medio plazo desistirá de su intento”.

Sesiones personalizadas

A lo largo de la semana, “los cuatro embajadores deportivos y el resto de representantes del equipo WATS continuarán trabajando codo con codo con el equipo de profesionales que a lo largo de la tarde de este, miércoles 16 de mayo, desde las 16:00 horas, compartieron una sesión de trabajo par entrenadores y capitanes de equipos deportivos”.

Las reuniones profesionales continúan este jueves, 17 de mayo, con las convocatorias abiertas a la participación de familias y árbitros y, el viernes, día 18, con las de directivos, presidentes, instituciones y coordinadores de clubes, así como una sesión final con todos los participantes y los equipos líderes.

La metodología innovadora del modelo WATS “proveniente de Tiimiakatemia Finlandia, organización premiada como centro educativo excelente en Finlandia, MTA lleva más de una década revolucionando la educación universitaria, mediante el desarrollo de las personas a través de sus pasiones y capacitando a las mismas por competencias”.

Entre los valores que promueve destacan “la importancia de dar rienda suelta a la pasión y a la diversión, entrenar desde el respeto y la responsabilidad, aprender jugando y disfrutar del juego en equipo y favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos ejemplares dentro y fuera de la competición deportiva”.