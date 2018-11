El Puerto de Puntagorda protagoniza el cupón de la ONCE del 14 de noviembre

Puntagorda protagoniza el cupón de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) del sorteo que se realiza el próximo miércoles 14 de noviembre. Un total de cinco millones y medio de cupones difundirán la localidad por toda España en el marco de la promoción denominada Mi pueblo en el que han sido seleccionados municipios con nombres singulares, se informa en nota de prensa.

En la presentación del cupón han estado presentes Andrés Guillén Guillén, director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife; Juan Gabriel Pérez, primer teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puntagorda, acompañados por Cristóbal Manuel Amaro López, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, y Julia González-Palenzuela Gallego, secretaria del Ayuntamiento de Puntagorda.

La instantánea con la que se ilustran los cupones pertenece al fotógrafo puntagordero Diego Pérez Rodríguez y corresponde al Puerto de Puntagorda. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados. El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,50 euros más, de jugar también a la serie, y ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

El concejal de Cultura, Juan Gabriel Pérez, ha querido agradecer a la Fundación ONCE la oportunidad de que el Municipio se pueda promocionar a través de sus cupones por todo el país, llegando a millones de clientes. Una publicidad, ha matizado el edil, que repercutirá de forma muy positiva en la localidad.