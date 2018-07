Puntagorda “subsanará lo que tenga que subsanar” para completar el expediente del TMT que exige la Ley Ambiental

El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, con relación al segundo requerimiento formulado por Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, al Ayuntamiento de Puntagorda para que complete el expediente del Telescopio de Treinta Metros (TMT por su siglas en inglés) con la documentación que exige la Ley de Evaluación Ambiental, ha señalado que el Consistorio “subsanará lo que tenga que subsanar”.

El primer edil del municipio que aspira a albergar el TMT en el caso de que esta magainfraestructura científica no se instale en Hawái, no comprende el citado requerimiento de la Dirección General de Protección de la Naturaleza ya que el Ayuntamiento “está trabajando en coordinación con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Consorcio del TMT y el Gobierno de Canarias”. En este sentido, comentó a La Palma Ahora que “parece que se trata de una cuestión administrativa” y aseguró que el proceso “se ha hecho con total transparencia, conocimiento del IAC, Gobierno de Canarias y Consorcio del TMT. Es una situación de la que no teníamos conocimiento”. Aseveró que “estamos desarrollando todo lo que tenemos que hacer en perfecta coordinación con el resto de las otras administraciones implicadas, por lo que, sinceramente, las declaraciones de la directora general de Protección de la Naturaleza, Susa Armas, no las comprendo” ya que “si hay algún expediente incompleto o alguna cuestión que no se ha hecho porque carecíamos de la información que debíamos de tener de las otras instituciones que sí disponen del personal y el conocimiento en procedimiento como este que es un poco complicado, pues subsanaremos lo que tengamos que subsanar” toda vez que “no queda otra”.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, ha requerido por segunda vez al Ayuntamiento de Puntagorda que complete el expediente del Telescopio de Treinta Metros (TMT por su siglas en inglés, Thirty Meter Telescope) con la documentación que exige la Ley de Evaluación Ambiental (Ley 21/3013, de 9 de diciembre. “Sin dicha documentación preceptiva, que debe aportar el Consistorio, la Dirección General no puede emitir propuesta de Declaración de Impacto Ambiental, la cual tenía previsto tener preparada antes del mes de agosto”, apuntó este martes el citado departamento regional en una nota de prensa.

“Confiamos en la diligencia del Ayuntamiento de Puntagorda para no poner en riesgo un proyecto que el Gobierno de Canarias considera prioritario para La Palma y para todo el Archipiélago”, señaló la directora general Susa Armas. “Lamentablemente, la remisión, por segunda vez, de un expediente incompleto va a retrasar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del TMT que, desde la Dirección General, habíamos previsto emitir antes del mes de agosto”.

"Tal y como indica el Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Protección de la Naturaleza", se añade en la nota, “en la última documentación remitida por el Ayuntamiento, con fecha 26 de junio de 2018, no se incluye tres documentos y trámites necesarios para emitir la Declaración de Impacto Ambiental: por un lado, el preceptivo certificado acreditativo de los trámites de información pública tanto del proyecto como del estudio de impacto ambiental; por otro, las consultas que el Ayuntamiento, como trámite obligatorio, hizo a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas y, por último, las respuestas a las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública, tal y como exige la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. En estos momentos el Servicio técnico continúa trabajando en el estudio del proyecto añade.

“Cabe recordar”, subraya, “que, aún contando el Cabildo de La Palma con órgano ambiental insular, el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento optó por que el Gobierno de Canarias asumiera, mediante la firma de un convenio, el encargo de llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental del proyecto mediante una encomienda de gestión de la competencia ya que, actualmente, ésta reside en la administración local y el Ayuntamiento carece de medios técnicos para evaluar ambientalmente el proyecto”.

Durante todo el proceso, la Dirección General de Protección de la Naturaleza, el Ayuntamiento de Puntagorda y el promotor del proyecto han mantenido reuniones de trabajo técnicas para que el expediente fuese remitido sin defectos de forma y sin falta de documentación.

Con fecha 25 de junio de 2108, la Dirección General, después de haber estudiado el expediente, requiere mediante un oficio al Ayuntamiento la subsanación de una serie de aspectos. Como se ha indicado, el 26 de junio, el Consistorio remitió de nuevo el expediente pero sin subsanar los defectos advertidos ni aportar la documentación requerida.

Proyecto declarado de interés estratégico en 2016

El proyecto Thirty Meter Telescope (TMT) fue declarado por el Gobierno de Canarias como inversión de interés estratégico en agosto de 2016 y, en abril de 2017, se inició en la Viceconsejería de Medio Ambiente la correspondiente tramitación ambiental del proyecto citado. Para ello, el Ayuntamiento de Puntagorda, como órgano sustantivo, remitió a la Viceconsejería el Documento Inicial del Proyecto.

Finalmente, "tal y como se ha indicado", concluye la nota, "la tramitación de la propuesta de Declaración de Impacto Ambiental fue asumida en mayo de 2018 por el Gobierno de Canarias tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Puntagorda el pasado mes de mayo".

El Observatorio de Astrofísica del Roque de Los Muchachos es la segunda opción para albergar el TMT. La primera es el de Mauna Kea, en Hawái. La decisión final, dependiente de un proceso ante los tribunales de la citada isla de EEUU, se conocerá en fechas próximas.