El científico Michel André hablará en el Charco Azul sobre la contaminación del medio marino

Michel André.

El emblemático entorno del Charco Azul, en el litoral de San Andrés y Sauces, acoge este jueves, 16 de agosto, a las 21:00 horas, la charla del prestigioso científico y director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña, Michel Andrés, Ruido y silencios: Un mar en desequilibrio, una detallada disertación sobre la verdadera dimensión sonora de los océanos y los efectos de la contaminación en el medio marino, así como los mecanismos para lograr la conservación de la vida salvaje, se informa en nota de prensa.

Esta charla, coorganizada por el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, La Universidad Politécnica de Cataluña y la Cantina El Charco Azul, constituye una oportunidad única para el acercamiento del público en general, comunidad educativa y profesionales de medio ambiente, así como agentes sociales y económicos de la Isla, al conocimiento y las expectativas de futuro en la protección del medio marino de la mano de un reconocido experto, que cuenta con una dilatada trayectoria de entre la que destacan no solo sus premios y publicaciones, sino su liderazgo en la creación de la Fundación The Sense Of Silence, constituido en noviembre de 2014, señalan.

Michel André es uno de los expertos más reconocidos en el ámbito académico y científico por sus investigaciones sobre el desarrollo de tecnologías acústicas para el control de la contaminación de este tipo en el medio marino, así como sus efectos sobre los cetáceos y la toma de datos e información de sus señalas acústicas. Canarias fue escenario de los primeros descubrimientos en materia de contaminación acústica marina, lo que propició una concienciación a nivel mundial de que el mar, y en particular la fauna del archipiélago canario, requería de una atención urgente y concertada entre industrias, administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales y comunidad científica.

André es integrante del grupo de expertos europeos en ruido submarino del European Marine Strategy Framework Directive, así como de otros foros científicos de gran prestigio como ASCOBANS, ACCOBAMS, ISO/TC43/SC3/WG2 y de la World Ocena Council, y primer autor y coordinador del informe para el Ministerio de Medio Ambiente sobre las mejores prácticas para la gestión de los efectos del ruido en el medio marino.