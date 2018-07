El Punto Juvenil de Los Sauces reedita su participación en el Erasmus+ con estudiantes rumanos y palmeros

El municipio de San Andrés y Sauces acoge durante el mes de julio a un total de once jóvenes estudiantes de la ciudad de Alba Lulia, en Rumanía, en el marco de un nuevo proyecto educativo del Punto de Información Juvenil cofinanciado por el Programa Erasmus+ y la Comisión Europea, informa el Ayuntamiento en una nota de prensa. Our Change, como se denomina la iniciativa, añade, aborda la inclusión, la participación juvenil, además de valores como la igualdad, la equidad, y la mejora de la comunicación en lengua extranjera. Estos elementos son parte fundamental del proyecto, del que forman parte otros once jóvenes del municipio cabecera de la comarca norte de La Palma.

El alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Paz, destacó que “nuestro municipio, a través de su Punto de Información Juvenil y en el marco de los proyectos que venimos desarrollando con un alto nivel de participación, ha logrado consolidar su presencia en el Programa Erasmus+”.

Detalla el regidor local de San Andrés y Sauces que “la experiencia acumulada en este tipo de proyectos de intercambio juvenil con distintos países europeos, nos colocan en una posición privilegiada a la hora de ofertar un mayor conocimiento de Europa a nuestros jóvenes, pero al mismo tiempo abordar la tolerancia, la convivencia y el respeto por la diversidad, aspectos que difícilmente pueden ser plenamente asumidos sin una dimensión real y global como la que permiten estos proyectos, cuyo trabajo es mérito de un Punto de Información Juvenil dinámico y altamente eficiente en la elaboración iniciativas como las que San Andrés y Sauces presenta a estos programas comunitarios”.

Our Change comprende actividades que “se desarrollarán en distintos municipios palmeros, aportando no solo la convivencia en este grupo de estudiantes sino un conocimiento directo de la economía local, los recursos naturales, paisajísticos y culturales de La Palma”.

La adquisición de valores en la conservación del medio ambiente y las pautas de una vida saludable son otros de los elementos de este proyecto, cuyo programa comprende visitas a puntos estratégicos del territorio, así como charlas, coloquios y debates.

Desde el Punto de Información Juvenil de San Andrés y Sauces, su coordinadora técnica, Yesenia Jiménez, destacó el interés de este proyecto con el que los jóvenes de San Andrés y Sauces pueden vivir experiencias que les acercan a las de otros estudiantes de países del entorno europeas con otras realidades.