NC asegura que Santa Cruz de La Palma tiene unos servicios sociales “insuficientes”

Nueva Canarias en Santa Cruz de La Palma denuncia en un comunicado “la insuficiencia de los recursos destinados a servicios sociales en el municipio, donde se revela una carencia notable de personal para hacer frente a la demanda de atención de una población con un perfil determinado, un 21% mayores de 65 años y una tasa de paro de 24,21 %, según los últimos datos de población la capital tiene 15.581 habitantes”.

La formación señala que “esta situación de escasez de personal se observa tanto en el área de los trabajadores y trabajadores sociales como en el servicio de ayuda a domicilio, lo que dificulta la atención social en los principales ámbitos de actuación, nuestros mayores y personas en situación de dependencia, así como los colectivos en situaciones desfavorables”.

Concretamente, Nueva Canarias apunta que “en relación al área de trabajadores y trabajadores sociales, hace más de un año que fue solicitada una excedencia por parte de una trabajadora social - que se ha vuelto a renovar-, sin que el puesto haya sido cubierto, lo que implica una reorganización de las tareas entre los profesionales para un efectivo desempeño de las labores habituales”.

Por otra parte y, respecto al servicio de ayuda a domicilio, dice que “el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tan sólo cuenta con cuatro personas en plantilla, ya que de las seis plazas iniciales, actualmente sólo cinco se encuentran dotadas presupuestariamente y, una de éstas, se encuentra o se encontraba vacante por jubilación, algo que NC ha denunciado en plenos, donde se ha solicitado que se saque a concurso público y no se siga cubriendo con sustituciones provenientes de listas de interinidad, una práctica habitual que ocasiona los consabidos problemas que hoy padece el ayuntamiento en materia de recursos humanos. Sin que en ningún momento se nos haya dicho que esta posibilidad legalmente no sea posible”, subraya Maeve Sanjuán Duque, quien añade que “el servicio de ayuda a domicilio manifiesta un enorme déficit y, no sólo por la falta de personal que se señala, sino también por cómo se organiza, reforzándolo de manera eventual a través de convenios, un procedimiento que no ofrece ni estabilidad ni constancia y que, por lo tanto, resta calidad asistencial”.

“Conviene recordar que el servicio de ayuda a domicilio está pensado para evitar el internamiento de personas con limitaciones funcionales, lo que les permite seguir viviendo en su entorno, evitando su deterioro físico y cognitivo, y trabajando conjuntamente con las familias para ofrecer la atención personal y doméstica que sus necesidades requieran, por lo tanto, éste no puede ser sólo un servicio de mañana, porque durante la tarde, la noche y los fines de semana, las necesidades de los usuarios no cesan”, subraya.

Asimismo, dice, “sería conveniente valorar la atención que la institución presta a los profesionales que ofrecen la ayuda a domicilio, respecto al desgaste físico que el desempeño de sus tareas diarias supone, algo que debe ser tenido en cuenta para mejorar la vigilancia en materia de riesgos laborales y, consecuentemente, ofrecer un servicio más eficiente”, concluye la concejala.

Nueva Canarias insta al equipo de Gobierno “a la búsqueda de soluciones que permitan ampliar la oferta de atención social en el municipio para el desempeño de una intervención en condiciones de calidad, y con el objetivo de llegar al fondo de la realidad social de nuestra ciudad, sin que la escasez de personal pueda ser una excusa para la falta de soluciones a la ciudadanía en un área tan vital como ésta”.